國安法下撐香港 台港服務辦公室揭牌

7月1日，援港專案的「台港服務交流辦公室」正式營運。上午，陸委會陳明通主任委員、策進會張小月董事長共同為「臺港服務交流辦公室」揭牌。

陸委會在聲明稿中表示，受政治因素致安全有緊急危害的港人只要合法赴台、依《香港澳門關係條例》第18條提出申請，就有專案協助。聲明中指，「因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。」陸委會重申，「臺港服務交流辦公室」旨在為港人赴臺就學、就業、投資創業、移民定居，以及香港有意來臺發展的跨國企業、國際法人團體等，提供諮詢與協助服務。

「台港服務交流辦公室」乃是依循台灣處理兩岸事務的大陸委員會在6月18日所公布的「香港人道援助行動專案」所設立。該辦公室也是在「台港經濟文化合作策進會」下，特別成立的對外服務窗口。

台灣總統蔡英文也在臉書上貼文，宣布援港專案的「台港服務交流辦公室」正式營運。她也在臉書帖文中說: 「中國曾經承諾香港五十年不變，港版國安法的強行通過，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了『一國兩制』不可行。」

台灣的《香港澳門關係條例》第18條規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。6月30日，在服務處揭牌前一日，台灣人權促進會批評政府救援管道尚不明確，台灣政府將如何在遵守不遣返原則的前提下因應，都急需以法律命令釐清。

台灣沒有難民法

台灣沒有難民法。如何應對因政治因素離開香港的港人，目前台北政府還未能拿出完備配套的法律。盡管如此，據台灣內政部移民署統計，去年到台灣居留港人達5858人，較2018年增加4成以上。

在今年3月以前，申請人只要在台灣投資600萬台幣以上開設或入股公司，並連續居住滿1年、期間不離境超過30日就可入籍台灣，其公司沒有規定要開設實體店或聘請台灣本地人。但今年3月初港人入籍台灣的門檻調高：雖然投資金額同樣為600萬台幣，但申請人需開設實體店，投資或營運公司由1年加到至少3年，而且每年至少聘請2名台灣員工。

台灣人權促進會7月1日當天再次呼籲蔡英文總統，希望政府拿出更加明確的救援港人的方案，而只有這樣，才是真正伸出人道援手、幫助港人的正確態度，指出此刻不上打模糊仗的時候，"因為，撐香港就是救台灣。"

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