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苦苓憂港版國安法生效 「1衝擊」恐讓台灣年輕人遭殃

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸全國人大常委會6月30日全票通過「香港特別行政區維護國家安全法」（簡稱《港版國安法》）。 新華社
大陸全國人大常委會6月30日全票通過「香港特別行政區維護國家安全法」（簡稱《港版國安法》）。 新華社

2020年6月30日深夜23時，香港特區政府與中國官媒《新華社》，同步公布並「即刻生效」中國人大常委會162名代表「全票同意」的《港版國安法》。《港版國安法》有六章六十六條，明確規定「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四項罪行及罰則，違反者刑度最輕3年、最重可判無期徒刑。

對此，名作家苦苓今（1日）在臉書上PO文提問，港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？短時間吸引上百則網友的留言。許多網友認為台灣房價若再度炒高，是政府的責任，跟香港人無關。網友分析，台灣當今生育率低，房子卻越蓋越多，空房率也高，不過房價反而居高不下，「很明顯是人為操縱，不是人口問題」。「沒有香港人來也買不起」、「就算沒有香港人來台，台灣年輕人一樣買不起房子，都是租房子居多」、「真正會抬高房價的主力不可能是港人」。也有網友回覆苦苓說，現今房價跟薪資己不成比例，「您看有那個年青人會開心？」

此外，有網友認為，如果香港人來台買房是為了自住，房價其實高不了多少，「問題是在建商與大投資客手上有太多房子，稅捐又低，搞得買房像買股票買藝術品一樣，等著增值」。有網友回答道，苦苓問的問題是一體兩面的，香港人若移民台灣，也會帶來消費與置產，「若消費增加工作也會變多，當然也會讓物價房價上漲」。不過有網友擔心若港人大舉移民台灣，不只物價和房價大漲，「還把你飯碗職缺拿走就完了」。

港版國安法 全國人大

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