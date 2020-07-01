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中國通過港版國安法 美英向華為發力

德國之聲 / 德國之聲

據路透社報道，去年11月，美國聯邦通信委員會（FCC）以5票支持、0票反對的投票結果發表聲明， 建議美國農村地區的運營商從現有的網絡中拆除和更換兩家中國公司的設備。該委員會主席阿吉特·派伊（Ajit Pai）在周二發表的聲明中指出：「我們不能允許中共利用通訊網絡裡的漏洞威脅到我們關鍵的通訊基礎設施。」

華為和中興兩家公司沒有對路透社的問詢立刻做出回應，但是兩家公司此前都曾嚴厲指責過FCC的做法。

FCC委員傑弗裡·斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，美國網絡中仍存在「不值得信任的設備」。他說，美國國會必須撥款更換這些設備。

去年5月，美國總統特朗普曾簽署一項行政命令，宣布進入國家緊急狀態，禁止美國公司使用對國家安全構成威脅的公司生產的電信設備。美國商務部緊接著將華為公司列入貿易黑名單。

路透社評論說，FCC對中國企業采取了越來越強硬的路線。今年4月， 美國聯邦通信委員會曾要求中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司和太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet(美國)說明為何FCC不應吊銷它們在美運營的牌照。這些公司10多年前就已經獲得在美運營牌照。

2019年5月，FCC投票否決了中國移動在美提供電信服務的申請。當時FCC稱，中國政府可能會利用該公司進行針對美國政府的間諜活動。

英首相：保護英國關鍵基礎設施不受「懷有敵意國家的供應商」侵害

本周二，英國首相約翰遜在表達對港版國安法的深切關切的同時，他警告北京方面，他將保護英國關鍵基礎設施不受「懷有敵意國家的供應商」侵害。

今年1月，約翰遜曾宣布，允許華為有限地參與英國的5G網絡建設。路透社報道稱，但是約翰遜受到來自美國和一些英國議員以安全為由要求禁用華為的巨大壓力。

新冠疫情和港版國安法導致北京同倫敦之間的關系趨於惡化。而此時，約翰遜准備重新審視他對華為做出的決定。

在被問道港版國安法是否影響英國做出限制華為產品的決定時，約翰遜說：「我不會陷入反華情緒，因為我不是敵視中國的人。」他補充說：「涉及到華為問題，立場很簡單。我希望看到我們國家的關鍵性基建獲得適當的保護，不會受到懷有敵意國家的供應商的侵害，所以我們要實現平衡，這就是我們要做的。」

路透社報道稱，在英國華為被視為「高風險供應商」。今年1月，英國政府表示有能力管控風險後，華為獲准有限度的參與英國5G網絡建設。但是華為被排除在核心網絡之外且參與程度不得超過35%。

華為公司稱在英國投資數十億英鎊，可以幫助約翰遜「連通英國」的美好願景變為現實。 華為副總裁張國威表示：「我們已經在英國經營了20年。我們會繼續專注於與客戶和政府合作，確保英國盡快獲得5G網絡創造的就業和經濟增長。」

洪沙/李魚

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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