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中國或緩購美國農產品 彭博：僅落實今年貿協19%

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
中國學者認為，制裁在港美企的可能性不大，比較可行的應是暫緩購美農產品。 美聯社
中國學者認為，制裁在港美企的可能性不大，比較可行的應是暫緩購美農產品。 美聯社

中美貿戰未解之際，中國6月30日通過港區國安法，招致美國宣布取消香港特殊地位等制裁措施，對此，中方放話「中國不是嚇大的」，惹外界猜測中方將採反制措施；媒體報導，中方或延緩購買美國農產品，直踩美國總統川普的痛點。

中國全國人大常委6月30日全票通過港版國安法，美國政府稍早宣布撤銷香港特殊地位。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中國不是嚇大的，美方通過所謂制裁阻撓國安法的圖謀絕不會得逞，針對美方有關錯誤行徑，將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。

媒體報導，對於北京可能對美國的反制手段，人大國關學院教授時殷弘指出，中方要打經濟制裁牌可能還得三思，需要好好計算一下對本土及香港的利益得失，他認為川普政府相關舉措長遠也只會「損人不利己」。

此前中美因涉港問題緊張時，就曾傳出中國的中糧集團等國企暫緩美國豬肉、玉米等訂單，因此外界推估，「暫緩購買美國農產品」更能打中美國總統川普要害。資料也顯示，香港是美國第四大牛肉出口市場、第七大農產品出口市場。

此外，今年1月，中美簽署簽議，中國承諾在2021年底之前，在2017年的基礎上增購2000億美元的美國商品和服務。但港媒引述彭博報導，據中國海關總署的數據計算顯示，截至今年5月底，中國僅完成對美採購310億美元，相當於今年1700億美元採購目標的大約19%。

報導分析，如果中國要完整履行協議，中國需要在之後的大半年，再購買大約1390億的美國商品。

另外，此前中美貿易戰正酣時，聯邦快遞公司的美國飛行員霍恩去年9月在中國廣州被當局羈押，理由是他涉嫌走私武器和彈藥。而最新的進展是，其已被中國當局釋放。

路透報導，前美國空軍飛行員霍恩的律師說，霍恩6月27日離開中國廣州，已經跟家人團聚；經過長時間的法律程序之後，他的無辜得到展示並最終得到承認。

據悉，中國當局一直沒有對霍恩提出正式起訴，而是在拘留他不久之後就准許他取保釋放，但過去9個月來，他一直不被准許離開中國。外界認為，美國聯邦快遞公司或是中美貿易戰的犧牲品。

港版國安法 全國人大

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