國安法生效台人還敢去香港？ 當心「關鍵法條」

香港《國安法》昨日（6月30日）正式通過，並於當晚11點立即生效，不但使香港人心惶惶，就連台灣人也跟著警惕起來。先前有報導指出，台灣人只要聲援反送中，即可能觸犯「勾結外國或境外勢力罪」，也在網路上掀起一股討論「香港國安法生效，你還敢去香港嗎？」

網友在PTT八卦版表示，「香港國安法昨天23時生效啦，中國可以在香港抓任何人、送到中國、關到死，鍵盤前的你，說實話，你還敢去香港嗎？」

馬上有網友表示，「真的不太敢」、「非必要不會去」、「不去，只要一個運氣不好就掰了」。

但也有網友認為沒什麼好怕的，「中國都去了，去香港是怕個屁？」、「DPP（民進黨）台獨的人都敢去支那了，還怕去香港？」、「危言聳聽，都去中國玩了。香港中國化而已」、「你是不是根本沒去過大陸香港？」

每個人的立場不同、解讀不同，不過還是需要當心「關鍵法條」，根據港版國安法第36條到38條，「在香港特別行政區註冊的船舶或者航空器內實施本法規定的犯罪的、及在香港特別行政區以外實施本法規定的犯罪的，都適用本法。」因此港版國安法最令台灣人擔心的莫過於「轉機也有機會被抓」、「理論上，你搭國泰航空的班機，他就可以抓你了」。