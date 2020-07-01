港區國安法／案件是否涉國安 由特首拍板
「港區國安法」部分法律程序與香港一貫做法不同，明報報導，例如被捕者和被告若不符合特定條件，不能保釋；涉及國家祕密的案件可不設陪審團。特首和律政司長在港區國安法下有多項權力，案件是否涉國安由特首決定，是否設陪審團由律政司長決定。
涉機密不公開審理 可不設陪審團
據報導，特首從各法院指定法官審理國安案件，作決定前是「可徵詢」，並非必須聽取國安委員會和終審法院首席法官意見，特首也有權DQ法官。
根據法規，在審理方面，港區國安法規定審判應當公開進行。因為涉及國家祕密、公共秩序等情形不宜公開審理的，禁止新聞界和公眾旁聽全部或者一部分審理程序，但判決結果應當一律公開宣布。法律強調，除非法官有充足理由相信疑犯及被告，不會繼續有危害國家安全行為，否則疑犯或被告均不得保釋。
特首得指定法官 言行危國安也可DQ
在草案時即受到批評的「指定法官」部分，法律規定，香港行政長官應當指定若干名法官，也可從暫委或者特委法官中指定若干名法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。行政長官在指定法官前可徵詢國安委和終審法院首席法官的意見。上述指定法官任期一年。凡有危害國家安全言行的，不得被指定為審理危害國家安全犯罪案件的法官。在獲任指定法官期間，如有危害國家安全言行的，終止其指定法官資格（DQ）。
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