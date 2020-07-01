17年來首被禁 國安法下港民堅持七一游行

香港每年七一都有大游行，發起團體香港民陣早前申請不反對通知書，遭警方以防疫「限聚令」為由反對，是港府自2003年來首次拒批七一游行。發起人向公眾集會及游行上訴委員會提出上訴，也遭駁回。

儘管如此，仍有不少港人計劃上街。民主黨立法會議員胡志偉、民陣副召集人陳皓桓聯同多名民主派區議員，前一天（6月30日）宣佈會以個人身分繼續舉辦七一游行。

《蘋果日報》報導，陳皓桓稱自己和其他議員都知道被捕風險，但認為絕對不可以退縮，「如果害怕，自由和權利只會漸漸失去」，並一度激動說：「七一不上街又談何之後的自由同民主？又談何之後的抗爭？」

據悉游行將於下午2時集合、3時出發，由港島銅鑼灣游行到中環遮打道，游行主題與民陣七一游行一樣，為「反抗國安惡法，堅持五大訴求」。發起人強調是和平游行，冀警方保持克制，又表示國安法雖已生效，但不會叫游行民眾不帶旗幟和不叫口號。

港警：喊港獨口號即屬違法

不過在港版國安法下，游行人士將面對很大風險。今天（7月1日）早上社民連成員在灣仔游行時發現警員的旗袋多了一面紫色旗，元朗區議員張秀賢於其Facebook發布「紫旗」照片，旗上寫有：「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額/叫口號/或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」

《香港01》引述警方消息稱，國安法生效後警方已設立專責部門辦理國安犯罪案件，市民若在集會游行中舉港獨旗、香港藍白旗、叫「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」等口號，或者煽動台獨、藏獨、疆獨等，皆屬違法。警方會在現場錄影及搜證，可行情況下會作出警告，警方也可以作即時拘捕，而拘捕前不一定需要預先作出任何警告。

根據6月30日深夜刊憲生效的港版國安法，干犯分裂國家或顛覆國家政權罪行，最高可囚終身。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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