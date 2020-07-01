港版國安法通過 蔡總統：證明一國兩制不可行

中共人大常委會昨通過港版國安法，蔡英文總統表示，中國曾承諾香港五十年不變，港版國安法的強行通過，代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明「一國兩制」不可行；因應變局，台灣將不分政府、民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。

蔡總統說，台灣已啟動「香港人道援助關懷行動專案」，對於需要協助的香港人民，將提供便捷的服務及基本照顧，「台港服務交流辦公室」今天正式營運。

陸委會強調，台灣力挺港人捍衛核心價值的立場從未改變，會密切關注港版國安法實施情形、對香港各方面的影響，並適時應處，以保障國家的安全與利益。

副總統賴清德透除表達強烈譴責之外，也呼籲中國與港府切勿一再毀諾，應傾聽民意，更期盼香港人民不要放棄最珍貴的信仰與勇氣，香港加油。

行政院發言人丁怡銘批評港版國安法嚴重影響香港的自由人權與穩定發展，也提醒國人注意港版國安法實施後赴港可能風險。

外交部也嚴厲譴責，並表示台灣有責任與國際間的理念相近夥伴合作一同守護香港的自由。