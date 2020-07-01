美再制裁 林鄭嗆「不會嚇怕港府」

美國六月廿九日在大陸通過港區國安法前一刻宣布，停止出口防衛設備和部分高科技產品到香港，以制裁中共強推港版國安法。

香港特首林鄭月娥昨天則鄭重宣布配合北京反制裁。

美國國務院廿九日宣布，停止將美國軍事設備出口到香港。美國商務部則宣布，美國管制高科技敏感產品出口到中國大陸的措施，也將適用於香港。

川普政府為了制裁中共強推港版國安法，近日宣布暫停美國與香港的引渡協議，並限縮其他商業關係。美國取消數以千計與解放軍有關的大陸研究生和研究人員簽證，並揚言制裁與實施港版國安法有關的大陸官員和金融機構。

不過，川普政府並未實施範圍更大的金融制裁，金融制裁可能會嚴重削弱大陸企業與美中經濟關係，包括美中第一階段貿易協議。

美國商務部長羅斯廿九日指出，港版國安法使美國敏感技術被轉移到解放軍或國家安全部的風險增加，並破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。

羅斯並表示，商務部給予香港的優惠待遇規定，包括出口許可證豁免，將被暫停，並禁止出口防衛設備與敏感技術到香港。此外，商務部也在評估進一步取消差別待遇行動。羅斯並呼籲北京立即改弦易轍，兌現對香港民眾與全球的承諾。

在商務部發出聲明前，美國國務卿龐培歐發出聲明說，美方即日起停止出口美製防衛設備至香港，美國被迫採取這項作為，以維護國家安全。

林鄭月娥昨出席行政會議前，回應美國制裁，指華府任何制裁行動都不會嚇怕香港政府，亦早有心理準備，相信北京會有反制措施，如果需要，港府一定會全面配合。