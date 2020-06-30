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陸通過港版國安法 陳其邁臉書貼文：我在高雄撐香港

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今晚在臉書發文，強調如果當選高雄市長，會提供在高雄的香港朋友必要的人道協助。圖／本報資料照片
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今晚在臉書發文，強調如果當選高雄市長，會提供在高雄的香港朋友必要的人道協助。圖／本報資料照片

中國大陸通過港版國安法，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁在臉書發文「我在高雄撐香港」，強調如果他當選高雄市長，中央地方一體合作，提供在高雄的香港朋友必要的人道協助，讓他們可以安心、安全的生活。

陳其邁在臉書文表示，中國無視各國警告，今天執意通過港版國安法，背棄50年不變的承諾，證明一國兩制是騙局一場；蔡英文總統已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，「台港服務交流辦公室」也將正式運作，以實際行動支持香港。

陳其邁說，近來有許多香港朋友選擇到台灣，特別是高雄這座熱情、自由、多元的城市安身立命。「我若當選高雄市長，中央地方一體合作，提供在高雄的香港朋友必要的人道協助，讓他們可以安心、安全的生活。」

他最後向「香港朋友們」呼籲，不要放棄希望，最闇沉的時刻，黎明的光也即將到來。

港版國安法 全國人大 香港 陳其邁

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