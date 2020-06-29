港國安法料可囚終身 傳副部級掌國安公署

（德國之聲中文網）中國全國人大常委會周日（28日）起一連3天在北京開會，議程包括「港版國安法」。約10名港區人大代表列席會議，對於刑責再放出新的風聲。

列席的港府行政會議成員、全國人大代表葉國謙表示，分裂國家及顛覆國家政權罪行最高可判終身監禁，《明報》引述他表示刑罰應有阻嚇性，強調：「必須要有牙，還要是鋼牙！」

這個說法與此前消息有出入，全國人大常委譚耀宗曾透露刑期由3至10年不等，不會囚終身；事隔三天改口說量刑起點為5年、最高10年。對於終身監禁的最新版本，譚耀宗沒有回覆《明報》查詢。

不具追溯力但影響判刑

外界一直關心國安法會否設追溯期「清算」民主派人士。葉國謙明言法例不具追溯力，但會有清晰阻嚇力，若立法後繼續犯法，過往行為紀錄會作為檢控上的參考及根據，影響是否加刑。他又指，條文用語不會沿用香港普通法論述，但全國人大常委會將清晰指明條文用詞意思；法例列明在三種「特定情況」下，中央會對國安案件行使管轄權，又稱陪審團制度可有可無。

《信報》引述大律師公會副主席葉巧琦表示，葉國謙的說法似乎代表法律具追溯力，若無追溯力就不會考慮過往言論。她又強調，現時香港可判處終身監禁的嚴重罪行包括謀殺丶強奸和販毒等，高刑罰需要有社會共識，而且都必須有陪審團審理，倘國安法可判終身監禁而無陪審團，完全違背普通法精神及原則。

《明報》則報導，本身是律師的民主黨立法會議員涂謹申批評，中央不理會一國兩制下的普通法法律，現時條文未公開，以普通法角度去評論是對牛彈琴，他又質疑如何用一個人過往行為去判斷日後的行為和動機，「如以前在Facebook的帖文沒刪除，會否又成日後的罪證？」

「港版國安法」料周二（6月30日）表決通過丶周三（7月1日）在港頒布實施，消息指通過前都不會公布條文細節。早前公布的國安法「四宗罪」包括分裂國家丶顛覆國家政權丶恐怖活動丶勾結外國或境外勢力危害國家安全。

傳副部級公安官員掌國安公署

另一方面，國家安全公署將成為繼中聯辦、外交部駐港特派員公署及駐港部隊後中央在港設立的「第四機關」，外界關注其規格級別。

據中國公安部官網，首任反恐專員丶副部級干部劉躍進的簡歷已從「領導信息」一欄撤下，外界猜測他或南下香港出掌國家安全公署。如屬實，國安公署規格將較目前中聯辦主任屬正部級為低。

《香港01》引述消息人士稱，北京調派官階相對不高的公安部官員領導國安公署，是為了盡量降低港人對國安法實施的戒懼心理，又指初期公署可以暫駐在解放軍駐港部隊軍營內。

綜合資料顯示，現年61歲的劉躍進是廣西桂林人，畢業於西南政法學院刑事偵查專業，早期在天津市公安局工作，之後調入中共公安部，歷任公安部辦公廳主任丶武警學院副院長丶禁毒局局長丶國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任丶反恐專員等職務。他曾任湄公河專案組組長，據稱電影《湄公河行動》中的人物高剛，原型就是劉躍進。

據法工委6月20日公布的草案說明，中央將在港設立維護國家安全公署，在「特定情形」下對「極少數」國安案件行使管轄權。其職權包括「分析研判香港特別行政區維護國家安全形勢」、「收集國安情報」、對港府維護國安職責進行「監督丶指導丶協調」，且擁有實質執行權力，可以「依法辦理危害國家安全犯罪案件」。

日本將罕有表「遺憾」

香港作為國際金融中心，港版國安法自5月起引起多國反對。此前日本被指對華態度過於軟弱，一度拒絕參與G7聯署聲明，其後安倍改變立場稱要主導聯署，如今日本態度再顯強硬。

日本《讀賣新聞》報導，一旦港版國安法通過，日本政府將向中方表達「遺憾」。日本政府高層官員表示，港版國安法將動搖「香港基於一國兩制的高度自治」，在港1400間日企會受影響。

報導指日本外交用語中，最嚴厲的是「譴責」，接著依次是「遺憾」丶「憂慮」丶「擔心」和「關注」。日本政府以往在中日釣魚島爭議等直接關乎國家利益情況時，大多數會使用「遺憾」字眼，但對港版國安法的他方政策若用上「遺憾」一詞實屬罕見。

事實上，日本對港版國安法的發言強度逐漸提高，日本內閣官房長官菅義偉5月22日表示「抱持高度關心注視」，同月25日提升至「強烈擔心」；日本政府外務省同月28日也召見中共駐日大使孔鉉佑，表達「深刻憂慮」。

共同社也引述日本政府高層消息報導，外務省官員認為港版國安法違背一國兩制50年不變的國際承諾，對此深感憂慮，安倍政府將就香港局勢與美國及相關國家「緊密合作」，繼續要求中方保持克制。分析認為此舉是為了緩和保守派不滿，並藉此加強牽制中國。

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