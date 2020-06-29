香港泛民內訌 本土派批傳統派：抗爭神隱

據外媒報導，在「港區國安法」將通過的陰霾下，香港本土派對泛民派的不滿在立法會初選論壇中爆發。多名本土派參選人指責泛民派沒有盡力抗爭、在過去的大型抗爭活動中神隱。

美國之音報導，香港泛民派也在27日晚間舉行首場立法會民主派候選人初選機制地區論壇，多位標榜將抗爭意志帶入議會的本土派參選人，指責傳統民主派議員過去沒有盡力抗爭，批評他們沒有現身2019年「反送中」運動的幾場大型抗爭活動。

據報導，參選人之一的前香港大專學界國際事務發言人張崑陽質問現任民主黨立法會議員黃碧雲，為何2019年7月1日沒有協助前線示威者衝擊立法會大樓。他批評黃碧雲所屬的民主黨是「最後一刻才出來抗爭」。

其他同樣支持勇武派的香港學聯抗爭者支援基金前主席劉澤鋒，與九龍城社區主任馮達浚也加入批評的行列，指稱本土派多年來遭傳統泛民派遺棄，孤立無援，認為舊有的議會政治已經徹底失效，議會抗爭必須全面升級，並要求黃碧雲若當選連任，要將肢體衝突的文化帶進議會。

黃碧雲回覆批評時表示，民主黨在過去一年已調整路線，會盡力作出改變，連結泛民派內不同光譜，一起全力抵抗惡法。但她解釋，去年7月1日未到立法會大樓最前線，是一場誤會，她當時是擔心前線勇武派青年中下港警所設的利誘布局。

黃碧雲也提到，民主黨內的共識是要限制肢體碰撞，她「明白大家有很多怒火，但希望不要互相攻擊，要自己團結。」

報導指出，民主黨創黨主席李柱銘19日在紐約時報批評「港獨」與制裁香港的「攬炒（玉石俱焚）」支持者禍害香港的言論，在論壇中也遭到指責。李柱銘一直主張要回歸基本法，秉持落實「一國兩制」。

張崑陽認為，非常不同意李柱銘批評「攬炒」的言論。因為「攬炒」的概念其實已正在進行，這是中國共產黨一直破壞香港民主自治所導致的結果。他強調，「攬炒」是求生的最後一個本錢，「我絕對支持要拚死一搏，要中共付出代價」。