快訊

遭吳秉叡「鎖喉功」勒頸 洪孟楷怒：你想殺人嗎

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

「降低港人戒懼」 傳北京派公安部副部長掌國安公署

世界日報 / 香港新聞組／香港29日電
據了解，「駐港國安公署」負責人將由一名公安部副部長出任。 新華社
據了解，「駐港國安公署」負責人將由一名公安部副部長出任。 新華社

全國人大常委會昨起一連三日舉行會議，「港區國安法」草案料將於30日上午人大常委會閉幕時表決。據了解，「駐港國安公署」負責人將由一名公安部副部長出任，消息人士謂，北京調派官階相對不高的公安部副部長來港領導國安公署，是為盡量降低港人對港版國安法實施的戒懼心理。

香港01報導，社會關注國安公署的組成和規模，會否如同中聯辦的翻版。據建制派消息透露，公署由一名公安部副部長領導，職級屬副部級官員，比現時中聯辦主任屬正部級為低。消息人士分析，北京以相對較低的副部級官員來港領導國安公署，是希望釋除港人對於國安法的疑慮。

葉國謙：立法前行為可能成檢控參考

明報報導，「港區國安法」草案列明分裂國家及顛覆國家政權罪行，最高可被判終身監禁，在三個特定情下中央行使管轄權。列席會議的港區人大代表葉國謙稱，相信法例不具追溯力，但若法例生效後有人違反條例，在法例生效前的行為亦可能成檢控參考。

據報導，國安法草案較初稿有數處修改，葉國謙稱，條文所列的四項罪行刑責都不輕，「外國的有關國安條例，很多最高可去到終身監禁。我看不到港區國安法罰則去不到這點」，認為法例內容具阻嚇性。至於追溯力問題，葉稱若法例生效後，曾做「違反國安行為」的人「洗心革面」，相信不會被追溯；但若繼續違反，被檢控時可能會參考之前所作的行為。

譚惠珠：盼立法助港「二次回歸」

另據文匯報報導，譚惠珠表示，香港維護國家安全立法的首要作用是止暴制亂，希望立法能起到香港「二次回歸」的作用，希望立法後，可糾正香港一些人的錯誤價值觀，讓他們認識到香港人是中國人，國家發展好，對香港以至世界發展也是好事。

涂謹申：fb舊帖成罪證？

明報報導，民主黨立法會議員涂謹申認為，港區國安法已有「審議報告」，但至今條文仍不公開，大家只能「猜想」內容，形容是「離譜中的離譜」，「各界如何給予意見？」。對於葉國謙有關追溯力的說法，涂謹申質疑，如何以一個人以往的行為去判斷日後的行為和動機，「如以前在facebook的帖文無刪除，會否又成日後的罪證？」

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

反國安法 港人靜默遊行 警噴胡椒噴霧

港版國安法若過關 日本將表達「遺憾」

大陸人大常委開會 審議港版國安法 內容不會大更動

港媒：港版國安法刑度 傳最重擬處終身監禁

相關新聞

王丹：港區國安法立法隔天 會抓捕黃之鋒、黎智英

港區國安法預計明早通過，前學運領袖王丹昨天發臉書發文說，兩周前有外媒駐北京記者向他透露，港區國安法通過後，「7月1日會抓捕（香港壹傳媒創辦人）黎智英，（香港眾志秘書長）黃之鋒兩人」。黃之鋒稱不止王丹一人跟他說過這狀，「我們會用盡一切辦法，守護我們所愛的香港」。

「降低港人戒懼」 傳北京派公安部副部長掌國安公署

全國人大常委會昨起一連三日舉行會議，「港區國安法」草案料將於30日上午人大常委會閉幕時表決。據了解，「駐港國安公署」負責人將由一名公安部副部長出任，消息人士謂，北京調派官階相對不高的公安部副部長來港領導國安公署，是為盡量降低港人對港版國安法實施的戒懼心理。

香港泛民內訌 本土派批傳統派：抗爭神隱

據外媒報導，在「港區國安法」將通過的陰霾下，香港本土派對泛民派的不滿在立法會初選論壇中爆發。多名本土派參選人指責泛民派沒有盡力抗爭、在過去的大型抗爭活動中神隱。

中共人大常會明或表決港版國安法 二審稿未提追溯期

一連三日的中共全國人大常委會今日繼續第二日在北京人民大會堂開會，審議包括「港區國安法」等多項草案。

反國安法 港人靜默遊行 警噴胡椒噴霧

大陸全國人大常委會周日起一連三日舉行會議，列席會議的香港建制派稱議程包括審議「港區國安法」。在警察禁止遊行申請下，香港民...

港版國安法若過關 日本將表達「遺憾」

日本讀賣新聞報導，日本政府正在計畫，一旦中國大陸通過香港版國家安全法，將向中方表達「遺憾」。報導說，在日本表達反對的外交...

大陸人大常委開會 審議港版國安法 內容不會大更動

大陸十三屆全國人大常委會第廿次會議昨起在北京舉行，為期三天，議程之一是審議港版國安法。據央視新聞報導，大陸全國人大憲法和...

港財政官員：美國挑起制裁 港府已有應變預案

美國近期通過法案反制「港區國安法」，香港財政司司長陳茂波指美國藉此挑起制裁，並表示香港業界至今沒有出現顯著資金外流，港府...

香港新終審法院首席法官張舉能 何許人也？

香港行政長官林鄭月娥周四簽署委任書，任命張舉能為終審法院首席法官，明年1月11日起上任，接替屆時退休的馬道立。林鄭月娥還表示，法治和司法獨立是香港的核心價值，她深信憑借張舉能的才干和領導能力，定能帶領司法機構使得法治和司法獨立在「一國兩制」得框架下行穩致遠。

港區人大代表︰人大常會審議港區國安法並獲一致支持

中共全國人大常委會一連三日會議，今早在北京開幕，列席的港區人大代表葉國謙表示，今早議程包括審議「港區國安法」草案，獲出席...

香港本土派不滿泛民抗爭表現 雙方立場陷矛盾

據外媒報導，在「港區國安法」將通過的陰霾下，香港本土派對泛民派的不滿在立法會初選論壇中爆發。多名本土派參選人指責泛民派沒...

熱門新聞

南海緊張？中共7月1日西沙海域舉行軍事演習

廈門大學學者：兩岸對抗未來新常態 台海危機埋6地雷

陸追蹤大額現金交易 動了

向印度秀軍力 解放軍發布高原訓練、實彈射擊照片

曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查

14國際航空復航中國 聯合航空、達美航空都將起飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。