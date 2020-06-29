「降低港人戒懼」 傳北京派公安部副部長掌國安公署

全國人大常委會昨起一連三日舉行會議，「港區國安法」草案料將於30日上午人大常委會閉幕時表決。據了解，「駐港國安公署」負責人將由一名公安部副部長出任，消息人士謂，北京調派官階相對不高的公安部副部長來港領導國安公署，是為盡量降低港人對港版國安法實施的戒懼心理。

香港01報導，社會關注國安公署的組成和規模，會否如同中聯辦的翻版。據建制派消息透露，公署由一名公安部副部長領導，職級屬副部級官員，比現時中聯辦主任屬正部級為低。消息人士分析，北京以相對較低的副部級官員來港領導國安公署，是希望釋除港人對於國安法的疑慮。

葉國謙：立法前行為可能成檢控參考

明報報導，「港區國安法」草案列明分裂國家及顛覆國家政權罪行，最高可被判終身監禁，在三個特定情下中央行使管轄權。列席會議的港區人大代表葉國謙稱，相信法例不具追溯力，但若法例生效後有人違反條例，在法例生效前的行為亦可能成檢控參考。

據報導，國安法草案較初稿有數處修改，葉國謙稱，條文所列的四項罪行刑責都不輕，「外國的有關國安條例，很多最高可去到終身監禁。我看不到港區國安法罰則去不到這點」，認為法例內容具阻嚇性。至於追溯力問題，葉稱若法例生效後，曾做「違反國安行為」的人「洗心革面」，相信不會被追溯；但若繼續違反，被檢控時可能會參考之前所作的行為。

譚惠珠：盼立法助港「二次回歸」

另據文匯報報導，譚惠珠表示，香港維護國家安全立法的首要作用是止暴制亂，希望立法能起到香港「二次回歸」的作用，希望立法後，可糾正香港一些人的錯誤價值觀，讓他們認識到香港人是中國人，國家發展好，對香港以至世界發展也是好事。

涂謹申：fb舊帖成罪證？

明報報導，民主黨立法會議員涂謹申認為，港區國安法已有「審議報告」，但至今條文仍不公開，大家只能「猜想」內容，形容是「離譜中的離譜」，「各界如何給予意見？」。對於葉國謙有關追溯力的說法，涂謹申質疑，如何以一個人以往的行為去判斷日後的行為和動機，「如以前在facebook的帖文無刪除，會否又成日後的罪證？」