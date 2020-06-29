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王丹：港區國安法立法隔天 會抓捕黃之鋒、黎智英

世界日報 / 香港新聞組／香港29日電
王丹。本報資料照片
王丹。本報資料照片

港區國安法預計明早通過，前學運領袖王丹昨天發臉書發文說，兩周前有外媒駐北京記者向他透露，港區國安法通過後，「7月1日會抓捕（香港壹傳媒創辦人）黎智英，（香港眾志秘書長）黃之鋒兩人」。黃之鋒稱不止王丹一人跟他說過這狀，「我們會用盡一切辦法，守護我們所愛的香港」。

港獨聯盟召集人陳家駒 棄保潛逃

明報報導，被控非法集結的「香港獨立聯盟」召集人，陳家駒昨於臉書承認已離港，棄保潛逃。陳稱沒有為香港獨立做到以死相搏的精神，但「我的離開並不代表我已經放棄」。陳家駒昨天以短訊回應記者查詢，稱「國安法是主要離開的導火線」。他並於臉書發表給港人的信，稱國安法通過後，可預期大批政治人物被捕，形容是「現時的我們最不想見到的結局」。陳冀港人在英美公布逃走方案之時，留有用之身離開。

梁頌恆：不離開 未見逃亡潮

報導說，香港民族陣線發言人梁頌恆被問及會否憂慮港區國安法影響人身安全，他稱，現時港區國安法條文、刑罰、追溯力等均未知，「都不知自己憂慮什麼」。他稱5月港區國安法消息出爐時曾感震驚，但至今已一個月，「什麼都消化了」。至於是否想過離港，梁頌恆稱曾想過，但不想就此離開；又說未見獨派出現逃亡潮，估計亦要思考（逃亡）會給予港人什麼信息，若未至於捱不過去，都不希望出現投降的信息。

據報導，提倡城邦論的陳雲昨在社交媒體「宣布退出香港社運」。他在2016年立法會選舉時曾主張「永續基本法」，敗選後曾稱「永續基本法，就是港獨，貨真價實的港獨」。

港版國安法 全國人大

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