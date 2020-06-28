香港新終審法院首席法官張舉能 何許人也？

香港行政長官林鄭月娥周四簽署委任書，任命張舉能為終審法院首席法官，明年1月11日起上任，接替屆時退休的馬道立。林鄭月娥還表示，法治和司法獨立是香港的核心價值，她深信憑借張舉能的才干和領導能力，定能帶領司法機構使得法治和司法獨立在「一國兩制」得框架下行穩致遠。

香港立法會在6月18日以39票贊成票，5票反對和11票棄權，通過任命張舉能為終審法院首席法官。香港媒體指出，當時有多名民主派立法會議員投棄權票，表達對司法獨立受損、法官任命制度的不滿。香港《明報》報道稱，這是香港回歸後任命法官的議案首次有議員投反對和棄權票。林鄭月娥批評，民主派議員的行為是將法官委任不必要地政治化，此舉不尊重司法機構及司法獨立體制。

根據香港終審法院網站公布的信息，張舉能出生於香港，在香港大學攻讀法律，1985年前往哈佛大學法律學院取得法學碩士學位，同年獲得香港大律師職業資格。

2001年他獲委任為區域法院法官，2003年任高等法院原訟庭法庭法官。2008年起張舉能出任憲法及行政訴訟審訊表專責法官，2011年任高等法院首席法官，並成為高等法院上訴法庭庭長。2018年10月，張舉能獲委任為終審法院常任法官。

張舉能曾參與多起極具爭議的案件，也涉獵民事和刑事案件，曾處理青年新政梁頌恆和游蕙禎上訴案、華懋集團董事局主席龔如新遺產爭奪案、歌手梅豔芳的遺產案等。

宣誓風波 全面采納人大釋法

數年前香港立法院發生「宣誓風波」，時任高院首席法官張舉能曾參與該案的上訴審理。2016年，青年新政成員梁頌恆和游蕙禎在立法院宣誓時故意拒絕宣誓，被高等法院原訴訟法庭裁定宣誓無效，取消兩人議員資格。梁頌恆和游蕙禎不服判決上訴。

《立場新聞》報道稱，張舉能在判詞中指出，《基本法》享有最高法律地位，並采納人大常委會就宣誓問題的釋法內容，明確表明釋法已成為香港法律一部分，對香港法庭有約束力。最終張舉能與另外兩名法官一致駁回上訴。該報在今年三月時曾指出，張舉能的判詞在法律界引起很大爭議，因為終審法院擁有終審法權，而梁、游一案是香港內部事務，香港的法律體系有條文足以判案，張舉能卻選擇「全面擁抱人大釋法權」。

親民主派的《蘋果日報》引述資深大律師稱，中央不會准許立場相反者擔任終審法院首席法官的職位，擔心張舉能上任會令終審法院更趨保守；但建制派法界人士則認為，張舉能曾審理不少大案，能秉持法律角度看待事情，予任保守中立的印象，因此是勝任人選。

《明報》引述法律界出身的公民黨成員郭榮鏗表示，業界憂慮「港區國安法」立法後，香港司法獨立受損，期許張舉能接收後堅守原則。據報道，郭榮鏗是公民黨中唯一在立法會任命投票案投下贊成票的成員，其他公民黨員全投棄權票。

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