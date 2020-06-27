箭在弦上…港版國安法明通過？

大陸全國人大常委會會議將於明天（廿八日）至卅日在北京舉行，香港基本法委員會副主任譚惠珠昨天表示，本次會議有機會通過「港版國安法」。她說，「港版國安法」條文肯定強硬，若是「無牙老虎」，北京中央就毋須立法。她認為至少可以有效制止香港目前的情況。

港版國安法 還未在議程中

香港電台網站報導，譚惠珠在該台節目「千禧年代」中表示，人大法工委這幾天在香港收集意見，諮詢香港方面的工作剛完成。根據正常程序，北京聽完香港意見後，決定是否修飾或修改草案，再交給人大常委投票。她表示，有關草案目前不在議程上，能否趕及本周末會議處理，有待到北京後才知道，但估計，屆時就草案投票甚至通過的機會很大。

譚惠珠說，以往列席常委會的港區人大代表通常有四人，上一次人大釋法時則有六人，據她了解，這次會議列席有近十人，基本法委員會委員也獲邀列席。

譚：北京管轄權 一定清楚

她強調，「港版國安法」一定會講清楚，中央在什麼特定情形下行使管轄權。

被問到在特定情形下，疑犯是否移交大陸受審的問題，譚惠珠表示，需要視條文，事實上，管轄權在法理上代表擁有全部權力。她形容，原則上香港在國家安全問題上「No say」（沒有話語權），但中央顧及香港情況，會將主體、大多數案件讓香港處理。

譚惠珠說，在對港政策上，北京中央只會行使法律及輿論手段，比如過去一年即使香港持續發生暴力情況，北京中央也沒有出動解放軍駐港部隊。

香港獨立 必觸分裂國家罪

另，香港律政司司長鄭若驊昨天接受星島日報訪問表示，律政司正籌備專門部門，未來負責起訴危害國家安全犯罪案件。她說，今後「香港獨立」必定屬於分裂國家罪行。

被問到單純高喊「港獨」口號會否觸犯法令，以及遊行時喊「結束一黨專政」口號會否觸犯港區國安法？

鄭若驊說，北京方面早前對相關草案作出的說明指出，香港的結社及集會自由受到保障，但具體情況仍須按照法律條文作討論。

港版國安法明確四類涉及國家安全的罪行並作懲處，分別是分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全。

港12工會代表 向國際求援

香港十二個工會的代表連同多名區議員昨天分三條路線，前往Ｇ20成員國的駐港領事館及台北經濟文化辦事處（我駐港代表處）請願，向各國表達反對港版國安法決心。