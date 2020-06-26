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港版國安法通過前 十位港人的心聲

德國之聲 / 德國之聲
圖為驅離反送中示威者的港警。（中通社）
圖為驅離反送中示威者的港警。（中通社）

路透社委托香港民意研究所進行民意調查，發現1,002名受訪者中，有56%反對港版國安法，34%支持。路透社采訪了其中願意發聲的10人，聽聽他們的心聲。

1. 57歲地產經紀Pat Chan

我支持國安法，因為每個國家都有，而香港是中國的一部分。

很多人反對立法，因為他們認為該法針對民主運動，我確實有一些擔心......中共領導人顯然不尊重「港人治港」。

我支持「反送中」運動和學生，我是一個和平抗議者。

2. 39歲非政府組織工作者Hanna Wong

國安法對「反送中」運動具有威懾作用，但現在細節還不清楚，他們（立法者）應該在實施法律之前多做咨詢。

我對抗爭運動持中立態度，我一開始對和平示威沒有意見，但自去年9月以來示威者變得過於暴力。因為他們的暴力行動，國安法要出台，我們正在失去一些我們認為理所當然的自由。我曾經投票給民主派，但在9月的立法會選舉，我可能需要重新考慮。

香港太小了，不適合獨立，我們沒有資源，只能依靠中國。

3. 50多歲退休人士許先生

在去年6月反送中爆發前，我不認為香港需要國安法，因為我們是如此和平和安全。

但現在我認為這是必要的，法律可以幫助社會回復穩定。

4. 49歲廣告人Tone Shiu

我反對國安法，擔心自己的安全，比如我會不會突然被抓？香港會不會變得更像大陸？我也擔心美國對中國的制裁會損害香港經濟。

我支持抗爭運動，但只參與合法集會。人們認為抗爭者暴力，但我認為他們是公道的，這場運動開始時是和平游行，只不過政府視而不見。

雖然有些民主派只說不做，但我還是支持他們，而不是支持親北京建制派。

5. 29歲工程師Charles Lo

我反對國安法，因為中央政府正在干涉香港事務，還會壓制我們的言論自由，阻礙民主運動。

我支持抗爭者的訴求，雖然這些訴求獲得回應的機會很小。

6. 40多歲家庭主婦Polly Wong

我支持抗爭者的訴求，但達成的可能性很低。

國安法違反了《中英聯合聲明》和香港的司法獨立，我想我們以後都需要管住自己的嘴，甚至在臉書發帖也可能構成危險。我非常擔心我的孩子，以及他將接受的教育。

我以前覺得港獨沒有必要，因為我們有司法獨立，一切都在「一國兩制」框架內。但港獨也許真的是唯一出路，盡管我覺得現實上不可能。

7. 40歲跨國公司職員黃先生

國安法可以為社會和經濟帶來穩定，我並不害怕，因為我絕不會違法。

我較傾向於親北京建制派，我覺得很多民主派人士都是不講道理的，他們什麼都反對，卻沒有一個積極的建議和解決方案。

8. 40多歲教師黃女士

香港的事情應該由香港人自己處理，但現在的政府官員不堅持「一國兩制」的原則，他們不會保障我們的權利。

我只能說我們很無奈，我不認為「反送中」運動已經降溫，我們的激情從未消退，但在這種打壓下，要把抗爭繼續下去非常困難。

9. 35歲土木工程師Seth Lee

國安法表面上是為了保護國家安全，實際上是合法化對港人權利和自由的限制。

抗爭活動當然影響了我的日常生活，但追求公義、真相和權力平衡是優先的。

香港現在需要獨立，因為中國沒有民主。

10. 49歲船舶維修員K.K.Leung

我不相信中國的法律，一旦國安法實施，我們的言論自由會受到影響，我會不敢說現在敢說的「打倒共產黨」或 「林鄭月娥下台」。

我正在考慮為了兩個孩子移民他國。

鄒宗翰/李澄欣 (路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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