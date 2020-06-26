「國歌法扼創作」 傘運紀錄片刪演奏國歌片段

香港「國歌法」日前生效後，電影發行商擔心可能違法，「我們有雨靴」紀錄片導演陳耀成決定將片中藝術家黃國才演奏中國「國歌」的片段剪掉。凸顯香港藝術創作受到國歌法限制。

明報報導，居美港人導演陳耀成曾拍攝多套紀錄片，2016年拍攝雨傘運動紀錄片「撐傘」，其後拍攝續集「我們有雨靴」，記錄「佔中三子」等傘運參與者的經歷和想法，該片自2018年底在香港及外國多間大學等播放，並於今年初的鹿特丹國際電影節首映。

陳耀成告訴法新社，當發行商告訴他片中演奏「國歌」的片段可能面臨法律問題，他便將相關片段剪掉。

在可能觸法的片段，黃國才進行標題為「愛國者」的表演藝術，他把自己困在紅色金屬籠裡，用手風琴彈奏中華人民共和國封為「國歌」的「義勇軍進行曲」。

黃國才稱理解陳耀成的決定，指「國歌法」和「港版國安法」最終會扼殺香港藝術文化發展。有立法會議員認為，兩條法例的不確定性對表達與創作自由有一定影響。

陳耀成說，一旦「港區國安法」通過，不確定像「我們有雨靴」這樣的電影能否在香港上映，因片中出現數位香港最知名的異議人士。「電影審查單位是否會開綠燈，發行商是否會冒險，這些都是棘手問題。」

香港立法會日前通過俗稱「國歌法」，禁止侮辱或修改中國「國歌」，違法者最高可處3年徒刑及5萬港元罰款。