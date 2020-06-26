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民調：56％港人反對國安法

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圖／德國之聲提供
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港版國安法」料下周初通過，但至今仍未公布具體細節。路透社委托香港民意研究所進行的民調顯示，56%受訪港人反對有關立法，當中49%更表示「強烈反對」，支持立法者有34%，其余一成表示無意見或未決定。

值得留意的是，該項民調於6月15至18日進行，以電話隨機抽樣訪問1,002名香港居民，這是在中國官方新華社於6月20日公布「港版國安法」局部內容之前。

當天公布的內容包括：中央將設立駐港國安公署對「特定情形」的「極少數」國安案件行使管轄權、派駐一名中央官員擔任香港國安委顧問、由特首指定法官等。這些做法引起香港法律界強烈反彈，認為是損害司法獨立。

挺「反送中」比例降

除了國安法，有關民調也訪問港人對反送中運動的看法。結果顯示，仍有51%受訪港人支持示威，但比例較3月份的民調下降7%；反對示威的比例則從28%升至34%。

受訪者對「五大訴求」的支持度也現跌幅，支持「成立獨立調查委員會徹查警方執法」的比例下跌一成至66%；支持「有普選」由68%降至61%；要求「特首林鄭月娥下台」從63%降至57%。

香港科技大學社會科學部副教授成名對路透社分析指，結果反映國安法造成的心理影響，因為港人看到北京越來越強硬，「如果你一直堅持（訴求），是不切實際的」。

香港嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙則認為，港人對反送中運動訴求的支持率仍然很高，但可能因為港版國安法而下跌，因為後者已取代示威活動成為社會討論焦點，「當國安法即將出台，誰還會談論（示威）的訴求呢？」

兩成人支持「港獨」

另一方面，這次民調顯示「港獨」支持率維持在21%，反對率則從3月份的56%升至60%。

被問及香港現狀應歸咎誰，上一次調查分別有43%和10%受訪者認為要歸咎港府和警方，這次降至39%和7%。認為要歸咎民主派和中央政府的比例，均從14%升至18%。

香港將於9月6日舉行立法會選舉，在去年11月區議會選舉中贏得逾8成席位的民主派，在今次民調中支持率仍過半數，但下降了5%至53%；親北京的建制派政客支持率上升，從22%升至29%。

路透社就調查結果查詢特首辦及港澳辦，均未獲回應。

李澄欣/鄒宗翰（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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