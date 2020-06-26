美參院通過《香港自治法》 人權專家促聯合國介入

美國參議院周四(6月25日)通過《香港自治法》，將對支持中國限制香港自治權的人或公司實施強制制裁。這被視為是對北京制定「港版國安法」的反擊，但仍要通過眾議院，並由總統特朗普簽署才會生效。

有關法案還規定，若有銀行與違反香港自治的人士做生意，將被限制與美國銀行合作，並被限制進行美元交易。

民主黨參議員範霍倫 (Chris Van Hollen)是主要發起人之一，他在參議院表示，這項立法將向北京發出明確的信息，即如果北京采取破壞香港自治的行為，就會有後果。

範霍倫說，《香港自治法》上周本來就要通過了，但在特朗普政府的要求下，共和黨參議員克拉默 (Kevin Cramer)、法案的共同提案人提出一項技術性修正要求。

在特朗普政府尋求達成貿易協議、兩個大國爭奪國際影響力並在人權問題上發生沖突之際，這一拖延凸顯了通過立法回擊中國的復雜性。

共和黨參議員霍利 (Josh Hawley)說：「這可能是我們最後一次機會，在北京摧毀這座城市（香港）僅存的自由之前，要求其停手」。

聯合國專家集體發聲

聯合國前人權事務專員和8位前聯合國特使周四 (6月25日)敦促聯合國秘書長任命一位香港問題特使，稱他們對潛在的 「人道主義悲劇 」深表關切。

在2014至2018年間擔任聯合國人權事務高級專員的扎侯賽因 (Zeid Raad Al-Hussein)與8位前特別報告員呼籲聯合國采取特別動作，考量到香港自治「惡化的嚴重性、新國安法下即將出現的嚴重威脅」。

他們促請聯合國關注香港這個曾經是亞洲最自由城市即將出現的人權危機。他們在一份聲明中說:「我們相信，現在人們確實擔心香港會發生人權和人道主義悲劇。國際社會，特別是聯合國及其成員國，必須采取緊急行動，建立一個觀察、監測和報告香港人權和人道主義狀況的機制。」

英國前外交大臣串連挺港

英國前外交大臣裡夫金德 (Malcolm Rifkind)說，前聯合國官員周四（25日）的舉動發出了一個強有力的信息，並表明香港危機已經從地方爭端發展為國際危機。

他說：「從中國政府的角度來看，這是一場災難。這是他們最不願意看到的事情。然而，從他們的角度來看，情況還會更糟，如果在新法適用之前已經是這樣，想象一下，如果他們開始引渡人，會有什麼結果。」

不過，他承認，中國在安理會的否決權讓聯合國內部采取進一步行動的難度大大增加。

英、美、歐盟和其他地方的政界和立法者一直在考慮，如果北京繼續推進並頒布法律，他們將選擇聯合起來集體行動。

裡夫金德最近和末代港督彭定康（Chris Patten）聯合43個國家的900多名議員譴責北京的法律，他也是敦促首相約翰遜在此事發生的7位前英國外交大臣之一，並就這個議題協調出一個國際聯絡小組。

他說：「我們有法律義務提出這些問題。但我們並不天真，我們認識到英國本身的影響力有限......我們希望累積的效果能說服習近平，無論他在香港的願望是什麼......政府精英們的損失將大於其所得。」

鄒宗翰/李澄欣 (路透社、美聯社)

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