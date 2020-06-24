梁振英：港若難頂…中央或「二次出手」 盼攬炒派別相逼

香港各界撐國安立法聯合陣線昨晚舉行網上論壇，全國政協副主席梁振英表示，中央在法例中預留空間，香港若無法應付，有可能「逼到中央第二次出手」。人大常委譚耀宗則表示，「港區國安法」罪成的量刑起點最少是五年，最高是十年。

身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬亦表示，部分如疆獨、藏獨等事件若在港策畫，已非香港層面可以應付，或由國家處理。

明報報導，梁振英指這次港區國安法已「逼到中央出面」，希望「攬炒派」不要逼中央二次出手，指在法例草案中已預留特殊情，若香港無能力應付就由「國家去出面」。譚耀宗也指出，在特殊情下，特區政府提出無法處理，中央於考慮過後才會行使管轄權。

據報導，身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬亦表示，部分如疆獨、藏獨等事件若在港策劃，已非香港層面可以應付，或由國家處理。

另據香港經濟日報報導，譚耀宗表示，最近常聽到有人指不明白何謂「勾結」，他說舉例指，最近聽到有區議員在區議會上恐嚇民政事務專員，揚言若不聽話，就將其列入「黑名單」，由美國制裁，譚耀宗直斥離譜，他直言，希望有港區國安法之後，不會再有勾結外國勢力干預香港事務，以免香港變成顛覆國家政權的「恐怖活動基地」。

被問到國安法應否具追溯力，梁振英指，即使該法沒有追溯力，亦不等於示威者之前做的所有事，都可以赦免，因香港本地法律已可以作出檢控。