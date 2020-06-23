香港國安法通過 神職人員人人自危

中共通過香港國安法後，曾支持民主運動的香港神職人員人權恐更不保。香港新國安法草案傳出後，已經引發外界擔心，包括基督教等團體認為，新法牽涉範圍極廣，而過去曾支持民主運動的神職人員都可能會被政府鎖定，引渡至中國受審。

據《基督徒郵報》報導，預計今年6月底，中國全國人大常委會將正式通過香港國安法，擴大中國對香港的直接控制。國際基督教關懷組織指出，「在這種法律之下，過去支持香港民主運動的神職人員，例如陳日君樞機與夏志誠輔理主教都可能被引渡至中國受審。其他數百名公開反對香港政府的抗議領袖與基督教團體也將面臨同樣命運。」

位於英國的香港監察組織指出，「這種法律本質上已破壞了一國兩制的精神並違反了移交協議。」

據《南華早報》報導，國際特赦組織東亞區研究主任羅助華指出，「一旦國家安全的定義定義太過廣泛，任何文字上的保證都沒有實質意義。」

即使中國堅持新法將只會影響少數違法的人，但人權團體擔心自己會被鎖定。針對這次新法，人權觀察組織副主任羅博森認為，「他們的行為就是要將中國模式延伸到香港去，等到法案通過了，一切都將改觀。」

澳洲墨爾本大學當代中國研究中心副主任史比亞斯表示，一旦新法鎖定非營利組織與全球公民社會有關聯時，常會產生寒蟬效應。

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