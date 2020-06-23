中聯辦晤港宗教領袖 21人表態助推國安法

中聯辦周日（21日）與超過50位香港宗教領袖會面，中聯辦旗下《大公報》及《文匯報》周一（22日）在報導中引述與會宗教人士稱，將結合宗教教義配合國安立法在港宣傳和實施。

據報導，中聯辦副主任譚鐵牛在座談會上強調，港區國安法只會打擊極少數從事危害國家安全行為的罪犯，《基本法》規定的宗教信仰自由丶香港宗教組織正常的對外聯系和交往，會繼續受保障。

譚鐵牛希望宗教界「全力支持國安立法，在社會上釋疑解惑，包括向所辦學校師生和在國際社會客觀正面宣傳國安立法」，並加強與內地交流，為廣大信眾「尤其是年輕一代」，「了解國家牽線搭橋，促進人心回歸」。

21領袖表態支持

據報導，出席的宗教領袖包括聖公會香港教省大主教鄺保羅丶香港佛教聯合會會長釋寬運丶天主教香港教區宗座署理湯漢丶孔教學院院長湯恩佳丶香港中華回教博愛社主席薩智生丶香港基督教協進會主席蘇成溢丶香港道教聯合會主席梁德華等。

報導稱50名代表中有21人在會上發言，表達對國安立法的理解與支持，認為國安立法有利「一國兩制」行穩致遠，宗教界作為香港社會的重要一員，「將結合宗教教義，配合國安立法在港宣傳和實施」。

然而報導未有交代，在會上表態支持國安法的21人名單。

李澄欣/張慈（綜合報導）

【 本文章由德國之聲授權提供】