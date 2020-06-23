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「讓東京取代香港」 日本出招吸港金融人才
鑑於中國強行通過「港版國安法」，日本正在考慮推出多項吸引措施，包括為香港的資產管理者、交易員和銀行家提供簽證豁免和免費的辦公室，希望能吸引香港的金融人才和金融機構轉戰東京，相關方案最快在7月公布。
據金融時報（Financial Times）報導，消息人士指出，日本花了數十年的時間致力於讓東京在金融領域上，能夠成為與香港匹敵的競爭對手，如今這樣的意念變得比以往更加堅定。
消息人士指出，由於中國大陸強行通過「港版國安法」，在許多香港的金融人才有可能出逃的情況下，日本希望搭上此次的順風車，為金融人士創造最有利環境。
免簽證、免費辦公空間
消息人士還透露，目前在討論中的提議包括短期簽證豁免，這將吸引金融人才進入日本，為加速這樣的行動，東京都政府還提議直接提供免費辦公空間，相關方案最快在7月公布。
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