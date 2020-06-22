港區人大代表：港版國安法月底通過 機率百分百

中國全國人大常委會28日至30日將召開第20次會議，雖公布議程中未見「港版國安法」，但依前例不代表不會審議。有分析認為，該法案可能將在本次會議中表決通過。人大常委譚耀宗也稱，人大常委會委員長會議有權臨時決定是否在會議上審議表決。

綜合港媒報導，雖然北京當局公布的議程中未見「港版國安法」，但許多評論與分析皆認為不代表不會審「港版國安法」。譚耀宗接受香港電台採訪時指出，委員長會議有權臨時決定，是否在本月底的會議上審議和表決「港版國安法」。

譚耀宗表示，20日公布的「港版國安法（草案）」內容說明，已是法律的大部分內容，只是沒有交代條文細節。上個月，人大全體會議就「港版國安法」高票通過立法授權，推斷全國人大常委會應會積極進行。

另外，他也提到，委員長會議在開會前未必需要公布，也有可能在常委會會議召開期間，視各人大常委的意見，決定哪些草案需要在閉幕時表決。

港區人大代表葉國謙亦指，法案何時通過視乎實際情況，「不一定要開足三次會議才表決」，本月底通過的機會是「百分百」。

另據明報報導，譚耀宗還說，香港「基本法」與「港版國安法」相異，「港版國安法」是中央立法，與香港法律層次不同，顯示「港版國安法」具有凌駕性。

據新華社20日晚間發布的「法制工作委員會負責人向13屆全國人大常委會第19次會議作關於『中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）』的說明」，「港版國安法」草案有6章，共66條。

「說明」提到，當香港本地法律與「港版國安法」不一致時，將按後者處理，而「港版國安法」的解釋權屬於中國全國人大常委會。