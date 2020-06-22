人民日報：港國安法貫徹港人治港 管不了、管不好中央才出手

中國全國人大常委會法工委負責人日前向人大常委會作關於「港版國安法（草案）」的說明，既強調中央根本責任，也突出了香港特區主體責任，表明除在特定情形外，香港特區對相關法律規定的犯罪案件行使管轄權，對管轄內的案件行使執法和司法權等，最大程度信任依靠特區。

文匯報報導，多名法律界人士昨日受訪問表示，草案說明顯示出由香港特區負責主體工作，進行拘捕、執法、檢控及審訊等，中央只是監督及協調等，反映中央在很大程度上信任及倚重香港特區。

據報導，草案說明指，香港特別行政區設立維護國家安全委員會，負責香港特別行政區維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任，並接受中央人民政府的監督和問責。同時，列明香港特區律政司設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，並強調除特定情形外，香港特區對有關犯罪案件行使管轄權。可見，在執行港版國安法、香港特區維護國家安全的工作上，香港特區都獲得中央的最大程度信任。

此外，人民日報昨天發表評論文章，指港版國安法草案明確，包括執法檢控和司法工作都由特區去完成，絕大多數案件都交給特區辦理。而中央機構在行使相關執法權、管轄權時，是有限度的、自我克制的，是少之又少的。只是在特區對危害國家安全的案件「管不了、管不好」情況下，中央才會出手，強調中央不會取代香港特區有關機構的責任，也不會影響特區依據「基本法」享有的獨立的司法權和終審權。「那些散播『國安立法令「一國兩制」已死』的聲音可以休矣，那些認為『司法獨立的終結』的想法也可以休矣。」

人民日報發表題為「維護國家安全立法，香港特區受信任有責任」的「人民銳評」，指縱覽全國人大常委會法工委負責人向會議作的草案說明，從中央與特區的責任畫分，到相關機構與職責的畫定，再到明確案件管轄、法律適用和程序，國安立法最大程度展現了對香港特區政府的信任和依靠，無不貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

文章表示，此次立法讓香港特區履行維護國家安全的憲制責任和主要責任。「一個主權國家把維護國家安全事務交給地方處理，世界上沒有哪個國家能夠做到。這既彰顯了中央維護國家安全的決心和勇氣，也表明對特區政府的莫大信任。」

文章批評一些西方政客聯合香港「港獨」、「黑暴」、「攬炒」勢力，大肆詆毀香港國安立法。文章強調，國家安全屬於國家事務，國安立法屬於中央事權。縱觀世界，美國維護國家安全的法律堪稱「銅牆鐵壁」，英國法庭不會受理危害國家安全的司法覆核。