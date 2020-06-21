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港版國安法加速進程 或七一前通過

德國之聲 / 德國之聲

中國全國人大常委會第二十次會議定於下周日（6月28日）至6月30日舉行。香港《蘋果日報》援引消息人士表示，人大常委會半個月內連開兩次常委會確實罕見，顯示北京要在七一前通過港版國安法立法，以達到震懾作用。香港民研行政副總裁鐘劍華向該媒體表示，人大常委會趕於七一前再次召開會議，有可能是希望極速通過港版國安法，以盡快造成既定事實：「（中共）最想快刀斬亂麻，以為這樣就可以令歐盟、美國接受一個既定事實。」

中國官媒新華社周六晚間發布人大常委委員長栗戰書於十三屆全國人大常委會第十九次會議的閉幕演說。栗戰書對會議初審港區國安法草案進行總結，指出常委會組成人員都認為法律草案符合憲法和香港基本法精神。

香港特首林鄭月娥也針對港版國安法再次表態，她在社交網站表示，抹黑行為或乞求外國政府或組織介入，將會徒勞無功和白費心機，因為中央推進「港區國安法」的決心是堅定不移，而她和特區政府支持、配合及立法後有效實施國安法的決心，也是堅定不移。

昨日，備受關注的港版國安法草案曝光部分細節，其中包括設置駐港維護國家安全公署，建立維護國家安全委員會（簡稱國安委），另外還規定由特首指定法官處理與國安有關的案件。

路透社援引香港大學法律學院教授楊艾文（Simon Young）表示，從草案細節來看，「從最初看到的這些細節來看，這項新法律帶來了前所未有的法律問題，我們將在未來幾年內不得不面對這些問題。」

黃之鋒：我是首要目標之一

香港眾志秘書長黃之鋒發出呼籲，希望全世界與香港站在一起，敦促中國撤銷該法。香港「經濟日報」報導，香港國安法草案部分內容公布後，黃之鋒說，未來將由香港行政長官指定若干名法官處理與國安有關案件，這種做法代表對法官的政治和忠誠度考量，凌駕並侵蝕了香港司法獨立。他表示，一旦北京干預香港的國安案件，嫌犯可以被送往中國大陸受審和入監。 黃之鋒說：「作為首要目標之一，我可能會受到秘密審判、坐黑牢、電視認罪和遭遇刑求」，他因此呼籲全世界與香港站在一起，敦促中國撤銷這部惡法。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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