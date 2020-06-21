港版國安法如上路…黃之鋒：我是首要目標 恐遭秘密審判

港版國安法草案主要內容昨日公布，香港眾志秘書長黃之鋒說，北京干預下，相關嫌犯可能會被送到大陸審判和監禁，他身為北京的「首要目標之一」，將來很可能被秘密審判、電視認罪與刑求。

中央社報導，黃之鋒晚間在社群平台推特（Twitter）上以英文發文，表示自己對港版國安法的疑慮，並批評北京不顧國內外的關切，執意公布引起外界更多疑問的港版國安法草案。

根據新華社晚間發布有關「香港維護國家安全法（草案）」的說明，未來將由香港行政長官指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由終審法院首席法官指派法官審理案件的傳統。

黃之鋒認為，草案明訂由香港行政長官指定若干名法官處理與國安有關案件，代表對法官的政治和忠誠度考量，凌駕並侵蝕了香港司法獨立。

因應國安法，儘管香港將設立「維護國家安全委員會」，但是北京也將設立「駐港維護國家安全公署」，黃之鋒說，兩者工作關係並不平等，北京方面將在執行上扮演更關鍵的角色，港方形同在「駐港國安公署」的命令下工作。

他認為，香港人的個資將會被傳送到中國大陸，因為新成立的香港國安委和港警分享資料，而北京會要求港警和法院要與北京的「駐港國安公署」合作。

根據草案，「駐港國安公署」和國家有關機關在「特定情形」下能對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。黃之鋒批評，「特定情形」的用字定義鬆散，取決於北京的政治需要，就如同最近加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）受華為案牽連、被中國法院起訴的例子一樣。

黃之鋒說，一旦北京干預香港的國安案件，嫌犯可以被送往中國大陸受審和入監。「作為首要目標之一，我可能會受到秘密審判、坐黑牢、電視認罪和遭遇刑求」，他因此呼籲全世界與香港站在一起，敦促中國撤銷這部惡法。