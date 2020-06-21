港版國安法如上路…就任公職須宣誓效忠 違法將究責

港版國安法「草案說明」中列明，香港居民在參選或者就任公職時，應依法簽署文件確認或宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區「基本法」，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

香港01報導，民建聯立法會議員陳恒鑌認為，「草案」中列明的「就任公職」人員，包括公務員在內；又指「草案」要求簽署文件確認或者宣誓效忠「基本法」，是為了防止公務員以「不知道」作為理由，去參與或進行一些違反公務員身分、與公職有衝突的事情。

公務員事務局局長聶德權表示，局方已就公務員宣誓做了內部研究工作，下月將到立法會提交進度報告。他強調，在宣誓問題上，公務員要擁護基本法，效忠香港特別行政區政府，是一貫的責任，非常清晰。

華員會會長利葵燕回應說，暫未有時間討論有關內容，需稍後了解文本內容後再作回應。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，僱員效忠僱主是應該的事，但擔心會對日後公務員表達個人意見有所限制，並對政府招聘精英有影響，但他不擔心會影響內部士氣及工會工作。

陳恒鑌認為，「草案」中列明的「就任公職」人員，包括公務員在內；「港版國安法」生效後，若有公務員涉及參與有違「基本法」的事情，陳恒鑌相信會被追究，「最簡單可能就是被解僱」，如干犯香港維護國家安全法律的四類犯罪行為，更有可能負上相關刑事責任。

最後，陳恒鑌盛讚「港版國安法草案」內容配置完備，又指草案強調以法治原則行事，列明執法遵守國際人權公約，「令香港人對條例增加了信心，之前有人妖魔化條例，不攻自破」。