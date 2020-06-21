國安法「開路」 泛民憂北京成香港「太上皇」

中國官媒新華社昨日公布港版國安法草案主要內容，香港立法會議員楊岳橋表示，北京透過指派「國家安全事務顧問」，猶如一把利劍直接插入香港的司法和行政機關內，不但影響香港司法獨立，更可能扮演「太上皇」的角色。

中央社報導，香港國安法草案中，引發外界爭議的，包括：審理國安案件的法官由行政長官（特首）指定；將要成立的「香港維護國家安全委員會」由北京中央指派「國家安全事務顧問」，提供諮詢意見；北京可在特定情況下對危害國安案件行使管轄權等。

公民黨：與司法獨立相違背

公民黨黨魁、立法會議員楊岳橋批評，由特首揀選法官，在香港前所未見，與司法獨立相違背，揀選也沒有判斷標準，如果法官的裁決得不到行政機關認可，是否會被撤換也是未知數。他並質疑，由港府成立的國安委擁有極大權力，但不知是否受立法會監督；北京中央委派的顧問則可能扮演「太上皇」的角色。

香港大律師公會副主席葉巧琦說，如果律政司處理國安案件的部門需要向「國家安全事務顧問」徵詢意見或接受提點，擔憂律政司既有的司法獨立刑事檢控程序和準則會受到影響。她表示，由行政長官指派法官負責處理危害國家安全案件，對香港的司法獨立破壞相當大，等同是「人治」，破壞了一直以來行之有效、由終審法院首席法官指派法官審理的制度。

至於北京中央在「特定情形」下可以對「極少數」危害國家安全案件行使管轄權，葉巧琦擔心，此說法並不清晰，也未說明所謂「管轄權」是否包括執法權。她並質疑未來北京的「駐港國安公署」是否受香港法律規管。

行政會議成員、資深大律師湯家驊則表示，涉及國家安全的罪行很多都與國防和外交有關，這並非香港自治範圍的事務。他相信，香港國安委內設立的「國家安全事務顧問」會在國防和外交方面提供資料和意見，而律政司作決定時不會受外界干擾，他不認為此顧問是北京來的「太上皇」。

民建聯：香港繁榮穩定的定海神針

另據香港01報導，民建聯認為草案可以兼顧兩地差異，既符合香港的實際情況和行使普通法制度的特點，又能充分體現到維護國家安全的需要，相信會得到廣大市民的支持。

民建聯表示，衷心期望港區國安法能早日通過落實，成為維護國家安全及香港繁榮穩定的定海神針。民建聯認為，法律的執法、檢控、審判等工作主要依靠特區負責，同時又能作出充分的人權保障，與國際公約的精神相符及國際通行的法治原則一致，並最大程度兼顧普通法特點。民建聯相信，有關安排可以填補香港在保障國家安全上的憲制漏洞。

新民黨同樣歡迎「草案」說明，認為能釋除近日社會上對立法的疑慮。