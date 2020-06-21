「如利劍插入香港司法行政」港版國安法草案 北京將設港國安署

中國全國人大常委會會議20日閉幕，新華社當晚曝光「港版國安法」草案內容，其中指出，北京則將在香港設立「維護國家安全公署」，並在特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，包括執法；香港也將成立「維護國家安全委員會」(國安委)。

香港特首林鄭月娥發表聲明指，特區政府予以全力支持，並會履行職責，確保相關法律在香港有效實施。香港區全國人大代表葉國謙預料，草案將最快在本月底或下月初召開特別會議表決通過。新華社並沒有透露有關「港版」「國安法」立法的下一步計劃。

香港民主派公民黨黨魁楊岳橋則評價草案稱，「北京將其權力，猶如一把利劍直接插入香港的司法和行政機關內」。

根據新華社發布草案稱，「駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是中央全面管治權的重要體現。」

「港版國安法」包含六章，共66條。草案提及，北京將在香港設立「維護國家安全公署」。這是第四個北京駐港機關，目前三個為中聯辦、解放軍駐港部隊、及外交部駐港特派員公署。

新設的「維護國家安全公署」職能為分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報資訊；依法辦理危害國家安全犯罪案件。

說明提及香港也將設立國安委，負責香港維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任，並接受中央人民政府的監督和問責。國安委由特首擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任。國安委下將設由北京指派的國家安全事務顧問。

香港警務處將設立維護國家安全部門，配備執法力量；香港律政司下也將設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。

香港01報導，草案還打破一直以來由被稱為「自身法官」指派的傳統，規定將由特首制定若干名法官處理與國安有關的案件。相關案件的刑事訴訟程序由行政長官從裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官及終審法院法官中，指定若干名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官負責處理。

草案第三章「罪行和處罰」，對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或境外勢力四類犯罪行為的具體構成和相應刑事責任，其他處罰規定以及效力範圍，作明確規定。區分不同情形，分別規定四類犯罪行為的刑罰。

英國廣播公司中文網則引述香港時事評論員劉銳紹的話報導指，從國安法草案內容來看，已經完全打破「一國兩制」。他指，原本「一國兩制」讓香港在政治、傳媒和法律三個方面與大陸不同，如今中國政府通過特區政府控制了香港的政治，又幾乎壟斷了香港的傳媒，現在法律方面，香港本地法律與香港國安法不一致的，也要適用國安法規定。「三個都沒了，還可以說是『一國兩制』嗎？」