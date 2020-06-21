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歐洲議會譴責港版國安法 促將北京告上國際法庭

世界日報 / 香港新聞組╱綜合報導
歐洲議會通過涉港決議要將北京告上國際法庭。圖／世界日報提供
歐洲議會通過涉港決議要將北京告上國際法庭。圖／世界日報提供

港版國安法草案2曝光部分細節，包括設置駐港維護國家安全公署，另外還規定由特首指定法官處理與國安有關的案件；與此同時，歐洲議會對港版國安法發出嚴厲譴責，甚至提出將中國告上國際法庭；聯合國人權事務高級專員也發出表態；中方則發出回應。

德國之聲報導，歐洲議會19日以565票贊成、34票反對和62票棄權，通過這項象徵性決議，對港版國安法提出嚴厲譴責，稱該法案是 「北京多年來最新一次、最露骨的企圖」，目的是 「限制香港的自由、自治以及公民自由」。

歐洲議會決議指出，港版國安法立法違反了一國兩制原則，有違1984年中英簽聯合聲明以及1966年的「公民權利及政治權利國際公約，要求27個歐盟成員國考慮將中國告上海牙國際法庭。

籲歐盟應實施經濟制裁

這項決議也建議歐盟考慮向中國實施經濟制裁，包括凍結違反人權中國官員的海外資產；有議員還表示，未來與中國簽訂貿易和投資協定時，將考慮到中國和香港的人權狀況。

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)20日則表示，任何在香港實施的新國安法都必須「充分遵守中國的人權義務」以及保護公民權利和政治自由的國際條約。

新京報20日報導，中國駐歐盟使團發表聲明：「歐洲議會6月19日通過決議，對中國全國人大制定香港國家安全法妄加指責，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

中國也對巴切萊特的表態發出回應，中國常駐聯合國日內瓦代表團發表聲明稱，「聯合國人權高專巴切萊特對中國香港特區維護國家安全立法妄加評論，嚴重干涉中國主權和內政，嚴重違反『聯合國憲章』宗旨和原則，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向巴切萊特和人權高專辦提出嚴正交涉。」

中國常駐聯合國日內瓦代表團發表的聲明還表示：「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政；中方敦促人權高專辦恪守『聯合國憲章』宗旨和原則，尊重和支持中國依法在香港特區維護國家安全的努力，不以任何方式干預香港事務和中國內政。」

港版國安法 全國人大

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