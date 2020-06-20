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香港電台31年「頭條新聞」喊停 粵語諷時弊電視節目終結

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電
香港電台《頭條新聞》爭議，31年節目拜拜。 法新社
香港電台《頭條新聞》爭議，31年節目拜拜。 法新社

已有31年歷史的香港公營廣播機構香港電台「頭條新聞」節目，日前被香港通訊事務管理局裁定節目內容侮辱警方，煽動公眾對警方的仇恨，向香港電台發出警告。香港電台就事件致歉，19日播出本季最後一集，不排除節目在本季結束後停播。事件引發外界對香港新聞與言論自由進一步被削弱的擔憂。

BBC報導，「頭條新聞」在1989年啟播，見證香港主權移交的歷史，節目主持吳志森、曾志豪及羅啟新以嬉笑怒罵的方式諷刺時弊，被不少政界中人視為掌握民情的節目。除了在電視台播放，在YouTube上，每集均有數以十萬計的觀眾收看。節目停播，不單失去一個有關香港的「集體回憶」，也是粵語諷刺時弊電視節目的終結。

據香港電台報導，「頭條新聞」19日播出本季最後一集後，將暫停製作；主持吳志森指，「頭條新聞」能夠成為受歡迎及成功的節目，全賴監製等製作團隊的努力，「每集都頂住很多壓力，上面壓力及港府的壓力，令我們有創作自由的空間」。

「頭條新聞」歷年來有共22位主持人，有些只客串主持一兩集，但更多的則一直跟隨香港人的腳步邁進。主持人曾志豪時表示，「頭條新聞」是風向塔指標，1989年，它的誕生反映了那個年代自由的土壤，節目超越立場，既不親中、也不親英，站在香港人的角度去看中英雙方的視野，彭定康（末代港督）和魯平（前港澳辦主任）統統都（被）批評和諷刺。

港版國安法 全國人大 彭定康 BBC

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