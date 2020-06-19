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籲歐盟對華強硬 黃之鋒：尚有自由的最後證詞

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）「港版國安法」周四（18日）提交全國人大常委會審議，四類罪行中有關外國勢力的字眼由「干預」變成「勾結」，意味著矛頭將由境外人士變成香港境內人士，曾游說外國制裁的民主派將陷險境。

香港眾志秘書長黃之鋒同一天在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）演講時形容，「這可能是我尚有自由的最後證詞（It could be my last testimony when I'm still free）」。

峰會一連兩天以視訊形式舉行，第一節由美國政治新聞網站Politico資深編輯希斯 （Ryan Heath）與黃之鋒對談。黃批評，國安法以空泛模糊的「勾結」針對民主派人士和代議士，目的是切斷國際社會與香港的聯系和支持，他本人也將被以言入罪，「今日出自我口中的每一句話，很可能在不久的將來成為法庭上的犯罪證據」。

香港或淪共產波蘭

黃之鋒預料，「港版國安法」立法後，香港將經歷長期的鎮壓，如同共產時代的波蘭，有秘密警察駐守在城市中，這不只影響香港本地人，還有很多在港外籍人士和投資者。

他舉例指，北京過去也曾以國家安全為由拘禁外國人，包括瑞典人權機構工作者達林（Peter Jesper Dahlin）、加拿大外交官及商人、台灣人權工作者李明哲等。「只要中國把國安放優先，沒有人是安全的，公民記者丶書商丶非政府組織（NGOs）工作者丶宗教團體丶作家和人權份子都會陷入險境。」

他強調，港人過去一年的抗爭，不只是為了政治問題，同時是為了經濟問題，匯豐銀行（HSBC）不斷受北京壓力就是具體例子。他呼籲國際社會和投資者，共同捍衛香港一直享有的自由經濟丶自由市場、自由貿易港及資訊自由流通。

他又表示，中國過去20年在亞洲、歐洲、非洲急速擴張勢力，「世界正從中國噩夢中蘇醒過來」。他樂見G7同日發表聯合聲明反對國安法，認為歐洲國家的態度較以往強硬，但指歐盟作為人權的推動者，不應該再姑息中國，在新疆和香港問題上應考慮實施制裁、禁運等措施，以實際行動表達與香港人站在同一陣線。

中國使館：更顯國安法急迫性

中國駐丹麥大使館對黃之鋒參與峰會提出抗議，指黃之鋒「乞求外國干涉香港事務」，更體現中國進行國安法立法的必要和急迫性。

全國人大常委會周四（18日）起一連三天召開第十九次會議，此前「港版國安法」不在議程上，但官方新華社突然報導有關草案已由委員長會議提請人大審議。而對比早前的版本，第四類罪行出現改動，「外國和境外勢力干預香港特別行政區事務」變成「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。

《信報》引述曾代理國家安全案件的內地律師解釋，在內地法例而言，「勾結」是指境內人員或機構故意與境外串通或合作從事非法活動，「干預」則指境外人員或機構試圖對境內進行影響。

但香港法律上不存在「勾結」字眼，是否勾結外國將如何定義？《蘋果日報》報導律政司長鄭若驊回應記者有關提問時也無法解答，坦承自己「也是剛剛才看到這個新聞」、「要看看他（全國人大常委會）怎樣寫，我先回答你其他問題」。

全國港澳研究會成員宋小莊則對該報解讀指，如果叫外國議員插手香港事務，可能已違國安法，「如果好像黃之鋒要求美國懲罰什麼什麼丶香港什麼什麼，就犯了這個罪」。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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