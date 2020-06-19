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記協調查：香港98%新聞人 反對立國安法

世界日報 / 香港特派員李春／香港19日電

中國人大常委會要審議「港版國安法」，香港記者協會調查證實，九成八受訪新聞從業員反對內地立港版國安法，香港記者協會致函中國人大委員長栗戰書，反對人大制定「港版國安法」。

香港記協就訂立「港版國安法」向新聞從業員作意見調查，調查於6月8日至11日間進行，結果顯示，八成七受訪從業員認為，立法將嚴重影響新聞自由；逾九成擔心人身安全受威脅；九成八受訪者認為，立法後傳媒自我審查會更嚴重或變嚴重；七成至九成受訪者認為，媒體會減少或不敢報導「港獨」、「台獨」、新疆等敏感題目。

香港記協已就傳媒業界的疑慮寫成意見書，致函人大委員長栗戰書，表明反對人大直接制定「港版國安法」。

記協說，訂立港版國安法，等於在港人頭上放置利刃，對新聞工作者帶來實質和心理上威脅。若堅持立法，應充分諮詢香港市民，包括新聞界。

記協主席楊健興說，新聞從業員採訪時，經常會接觸或報導被內地官媒點名批評的人物，或「港獨」等敏感議題，擔心立法後，記者會因為報導某些議題而被指觸犯國安法，令自我審查變得嚴重。

港版國安法 全國人大

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