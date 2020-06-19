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港版國安法臨時納入人大常委會議程 對4類犯罪明定刑責

世界日報 / 香港新聞組／香港19日電
法新社
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中國第13屆全國人民代表大會常務委員會18日在北京召開，事前未納入議程的「港版國安法（草案）」臨時被加入。新華社報導，該法案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出明確規定。分析指，此案可能在三天會期內通過。

綜合媒體報導，此次草案最大改動是將「以外國和境外勢力干預」罪行，改為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，引發質疑聲浪。

律政司司長鄭若驊指具體條文未出爐，尚難以對比，現階段揣測會理解錯誤。但泛民方面，民主派立法會議員陳淑莊表示，「勾結」一詞在香港及內地都沒有具體法律釋義，她擔心該釋義被無限擴大，用以羅織罪名，並形容會造成「人人自危」。

民建聯則批評民主派危言聳聽，強調此法案只針對分裂國家的少數人，不會影響到大部分香港市民。

有評論員指出，中方有意借外打內，並稱中美在夏威夷會談後即會宣布國安法審議，意味美方未來在香港問題上減少干預和施壓。

此外，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，他對全國人民代表大會常委會正式審議「港版國安法（草案）」不感到突然，甚至不排除草案在三天會期內獲得通過。

香港電台引述劉兆佳的說法，自從人大作出相關決定後，北京中央就希望以最快速度立法，否則由人大決定至頒布實施法令的空窗期，「很容易被各種反對勢力興風作浪、製造不安憂慮，達到政治目標」。

他認為，官方一直不公開常委會議程，可能是不想反對勢力動員施壓，並說人大常委會在這次會期通過立法的機會不小，不然也有可能在下月內通過，以免麻煩。

港版國安法 全國人大

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