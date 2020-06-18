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86組織發公開信 叫停港版國安法

世界日報 / 香港特派員李春／香港18日電
國際特赦組織、香港民間人權陣線等86個組織，向內地全國人大委員長栗戰書發出公開信，促請停止在香港引入國家安全立法。圖／香港中國通訊社
國際特赦組織、香港民間人權陣線等86個組織，向內地全國人大委員長栗戰書發出公開信，促請停止在香港引入國家安全立法。圖／香港中國通訊社

國際特赦組織、香港民間人權陣線等86個國際和香港本地組織，向內地全國人大委員長栗戰書發出公開信，促請停止在香港引入國家安全立法。

這封公開信說，港版國安法法例詳細條文尚未公布，但內地全國人大決定提到的四種罪行，包括「分裂」、「顛覆」、「恐怖主義」，以及「外部勢力干預」，定義含糊不清，可以包括對政府的任何批評，用以打壓人民和平行使和捍衛人權的權利。

公開信指內地法律的「國家安全」概念，具有極為廣泛而模糊的覆蓋面，導致不少和平行動者、人權律師、學者、少數民族、新聞工作者和網民，由於「顛覆」、「煽動顛覆」、「分裂國家」和「洩露國家機密」等模糊不清的罪行被拘留、檢控和監禁多年以至終身。

公開信又說，北京當局在香港設立國安機構，意味容許成立類似國家安全部和公安部「國內安全保衛局」的機構，但這些機構長期以來，因嚴重侵犯人權而聞名，包括任意拘留和折磨行動者和非政府組織的成員。 港版國安法不符合「國際人權法」，因此促請北京當局停止港版國安法的立法工作。

參與連署的86個組織，包括國際特赦組織、人權觀察、自由之家、國際律師協會人權研究所及無國界記者組織等國際組織，以及香港本地組織民間人權陣線、香港職工會聯盟、法政匯思等。

北京擬制定港版國安法，美國揚言制裁，香港的國際金融中心地位是否動搖受關注。

G7外長籲中國重新考慮

香港新聞組／香港18日電

在美國與中國高官會談之際，七大工業國集團（G7）成員國的外交部長昨天發布聲明，呼籲中國重新考慮推動制定「香港版國安法」一事。

法新社報導，在美國國務卿龐培歐與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於夏威夷會面前不久，G7外長發布聲明表示：「我們強烈呼籲中國政府重新考慮這項決定。」

外長們指出，他們「嚴重關切」中國誓言制定的這項法律。此法將禁止被認為是顛覆國家政權的行為。

G7外長在聯合聲明中表示，中國的決定與香港基本法，以及中國在「中英聯合聲明」原則下對國際的承諾不符。

G7成員國包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國。

港版國安法 全國人大

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