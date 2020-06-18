搶在立會選舉前 港版國安法最遲7月初拍板實施

中國人大常委會會議今日於北京舉行，港版國安法未被列入議案。但據悉，多名港區人大已接獲訊息，常委會6月底將加開另一場會議，專案審議港版國安法，最遲7月初便會付諸表決，並立即實施。

據新華社引述中國全國人大常委會法工委發言人岳仲明的說法，「港版國安法」並未被列入18至20日舉行的全國人大常委會議議案，但已被列為今年內要「加快制定」的法律。

報導引述消息指出，7月初才通過「港版國安法」已較外界預期晚，但中國全國人民代表大會常務委員會通過相關法律的期限是香港立法會提名期，即7月18日至31日。

據報導，人大常委會為立法設定期限，是要在立法會選舉前，「港版國安法」可以正式刊憲立法，帶來「震懾」效果。

報導又引述消息人士說，鑑於「港版國安法」極具爭議性，北京中央希望在法律出爐前，盡可能沒有漏洞，否則有機會帶來更大動盪，最終事倍功半。

另據香港01則報導，港區全國人大代表、政協委員透露，全國人大常委會議結束後，人大常委會將在6月底前再召開一次會議，專門審議「港版國安法」。