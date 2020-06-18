立法會參選人 港官畫「國安」紅線

香港9月立法會選舉，港官稱立法會參選人反對香港立法維護國安，令人懷疑是否效忠香港特區政府。建制派立法會議員對此說法表示支持，民主派政黨則批評是荒謬絕倫和恐嚇。

港府政制及內地事務局長曾國衛說，立法會選舉參選人若從根本原則上，反對香港特區立法維護國家安全，難免令人懷疑是否效忠特區政府，強調香港特區維護國安毋庸置疑，立法是天經地義。但他又說，這不等於候選人在立法過程中不能發表意見，又指參選人的資格，是由選舉主任諮詢法律意見而決定，並非由他說了算。

建制派民建聯立法會議員張國鈞說，參選人是否符合資格要由選舉主任視乎具體個案決定，但如參選人原則上不認同立國安法，對擁護基本法及效忠香港特區政府是一個問號。

公民黨黨魁楊岳橋回應說，香港政府完全未知港區國安法的條文內容，就要求參選人不能反對，是荒謬絕倫。他指曾國衛的說法恐嚇參選人，重申反對港區國安法，不會受恐嚇而改變。

民主黨主席胡志偉指曾國衛的說法可笑，反映香港特區只能容許單一聲音，所有異見都被扣上「挑戰主權」的帽子，明顯是以言入罪。他強調，代議士有責任表達市民的憂心，重申反對港區國安法立法。他質疑，港區國安法立法如此急切，是作為取消參選人參選資格的工具。

昨天立法會會議上，還有民主派議員關注到，香港政府將海外抵港人士接受強制檢疫14天的規例有效期延至9月18日，跨越立法會選舉日，當局會否豁免專程回港投票的選民須接受強制檢疫的規定，或在機場禁區設立投票站讓專程返港的選民投票。

曾國衛回應，香港當局的檢疫安排與選舉無關，目前疫情仍然反覆，難以預測屆時的疫情發展，距離9月選舉仍有一段時間，具體投票安排有可能需要調整，會密切注意情況，總體原則是便利選民行使選舉權，同時兼顧公衛。