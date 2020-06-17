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BNO港人留英5年 英內政大臣倡准申請入籍

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電
英國內政大臣巴特爾。歐新社
英國內政大臣巴特爾。歐新社

13屆全國人大常委會第19次會議將於18日至20日在北京舉行，港版國安法被列入議程。香港經濟日報報導，「港版國安法」可能於7月初通過立法，並爭取在香港立法會9月6日選舉前實施。

歐洲議會嚴重關切中國政府推動制定「港版國安法」，提案強烈譴責北京不斷干涉香港內政，呼籲會員國向國際法院提訴訟。

另外，香港英文傳媒Hong Kong Free Press昨在Twitter貼出英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）12日英國向首相強生致送的公函，闡述內政部對BNO（英國國民海外護照）持有人及其在港受養人提供入籍路徑的方案，讓BNO持有人可在英國居住五年後申請入籍，人數不設上限。明報報導，英國內政部發言人昨稱「不會評論外洩文件」，但說：「內政大臣一直非常清楚表示英國會繼續捍衛香港人的權利及自由。我們正跟外交部就BNO緊密合作，並會適時公布更多細節。」

據報導，信中所述，巴特爾提出的入籍路徑適用於BNO持有人及其「通常定居香港」的受養人，讓他們到英國五年後可定居，然後申請入籍，受養人限於配偶及18歲以下子女。信中提到申請程序簡單及透明，人數不設上限，而信件表明，沒有BNO者不能循此入籍。信中亦建議，申請人要支付簽證及申請入籍費用。信中又建議在全國人大正式定立港區國安法後，及至英國新移民政策推出前的過渡期內，修改對英國邊關人員的指引，讓他們運用現有酌情權，即使BNO持有人申報準備逗留時間長於六個月，仍可批准入境，但禁止其工作或申請福利。

港版國安法 全國人大

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