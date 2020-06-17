黎智英公司涉違洗錢條例 港警登門搜查

黎智英創辦的壹傳媒下屬的一個慈善基金，早前被質疑涉嫌違反稅務局註冊慈善機構定義，該基金賬戶近期被中銀香港以「商業理由」取消。此外，黎智英早前經營的一家顧問公司涉嫌違規，當日香港警方商業罪案調查科到現場搜證。

中通社引述港媒報導，中銀香港上月初發信予該基金，表示因「商業理由」取消該賬戶。中銀香港就事件回覆稱，該行在日常營運中，按相關法律法規處理帳戶運作，又稱對個別個案情況不作評論。

根據稅務局發出的「屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南」，該慈善基金疑違反稅務局註冊慈善機構的定義，並有違慈善資助需適用於一般公眾的原則。此外，該基金資助參加暴亂的人士，也不屬於慈善用途。

據悉，該基金聲稱會資助因修例風波引發家庭問題，而無法繳交相關學習費用的香港大專院校的大專生及大學生。惟有關人士需符合以下其中一項條件，包括於修例風波被捕的證明、或被捕及驗傷後的證明、或獲立法會議員、區議員的書面推薦等。

此外，黎智英位於將軍澳工業村駿盈街8號的廠房，早前經營一間「力高顧問有限公司」，為其他公司提供公司秘書服務，涉嫌違反將軍澳工業村地契條款。警方商業罪案調查科經調查後，懷疑該秘書公司涉嫌違規，16日派員到上述商業中心搜證，檢走一批證物，暫時未有拘捕行動。

據悉，「力高顧問有限公司」董事現為黎智英及其助手Mark Simon，該公司為黎智英兒子黎耀恩經營的至少9間食肆及公司提供公司秘書服務。目前，警方正調查力高顧問有限公司是否違反《打擊洗錢條例》。