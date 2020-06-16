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香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

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香港民調顯示，香港住民對「中國人」身份認同感下降。 圖／德國之聲提供
香港民調顯示，香港住民對「中國人」身份認同感下降。 圖／德國之聲提供

（德國之聲中文網）香港民眾怎樣看待自己的身份？他們內心最自然的身份認同是什麼？周二（6月16日）香港民意研究所公布一項有關的調查結果。香港01報道，在單項選擇方面，50%的受訪者自稱為「香港人」，25%自稱是「中國的香港人」，13%稱自己是「中國人」，11%稱是「香港的中國人」。因此將之總結為廣義的香港人佔75%，廣義的中國人為24%。

在香港市民各項身份的獨立評分中，「香港人」的身份認同感達8.6分，繼續保持很高水平；而「中國人」身份認同感則只有5.74分，創1997年主權移交以來的新低。10分為滿分。

香港民意研究所今年6月1日至4日以隨機抽樣電話訪問方式問訊了1002名香港居民。排在「香港人」之後的是「亞洲人」，其身份認同感為7.8分，「世界公民」身份認同感為6.9分，「中華民族一分子」為6.2分，「中國人」為5.7分，「中華人民共和國」為4.9分。其中，「中華民族一分子」的得分是2007年以來最低。

按年齡段分，本次18歲至29歲的受訪者中，81%自稱為「香港人」，30歲至49歲的受訪人當中，61%的比例說自己是「香港人」，50歲以上的人中，33%的人說自己是「香港人」。而稱自己是「中國人」群組裡，18歲至29歲的只佔4%，30歲至49歲的有5%，50歲以上的有20%。

香港大學心理學系副教授陳浚靈對《明報》表示，身份認同不單純是一個客觀事實的認知，而是包括情感上的選擇。他認為，「香港人」和「中國人」本身兩者身份不一定對立，理論上是共存，但現在看到對立的跡象，即兩者呈反比。他還指出，調查數據顯示，不只是年輕人，30歲至49歲的群組對「中國人」身份的認同都出現明顯的下跌。

失業率創15年來最高

香港政府6月16日公布今年3月至5月的失業率高達5.9%，創15年來最高。與消費及旅游相關的行業失業率更是升至10.6%。不過，勞工及福利局局長羅致光表示，3月至5月失業率升幅有所放緩，惡化程度有舒緩的跡象。他相信，這是政府保就業計劃帶來的預期作用。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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