港澳辦：港府執行國安法 北京保留管轄權

全國港澳研究會昨在深圳舉行「基本法」30周年紀念研討會，國務院港澳辦副主任鄧中華指出，香港特別行政區對在本地維護國家安全負有主要責任，包括執法及司法等絕大部分工作。但北京保留在極特殊情況下對案件的管轄權，但強調這種情況不會影響香港享有的獨立司法權及終審權。

香港中通社報導，鄧中華表示，全國人大常委會將要制定的港版國安法，將成為香港法律的重要組成部分，具有不可挑戰的地位和權威，任何香港本地法律均不得與該法相牴觸。

鄧中華稱，要使港版國安法發揮實效，必須按照全國人大有關決定建立強有力的執行機制，包括明確國家安全的「中央事權屬性」，「中央政府和特區政府都設立維護國家安全機構並賦予其必要的執法權力」。

據香港電台報導，鄧中華指出，北京在香港設立維護國家安全機構是落實全國人大決定提出的明確要求，北京對香港危害國家安全行為進行管轄，也必須要有實際事情，不能只是「喊喊口號」或「做個樣子」。

鄧中華又指，香港機構也要設相應機構，不只在決策層面，也要建立權威科學的機構，負責研判特區形勢制定相關政策，設專門部門、配備專門力量及專門人員處理國家安全問題。

全國人大常委會香港基本法委員會副主任張勇表示，下一步全國人大常委會制定港版國安法相關法律過程中，將會按照憲法和立法的要求，兼顧兩種法律制度的差異，確保有關法律能夠有效維護國家安全，同時切實保障香港居民的合法權益。

特首拍片籲撐國安法

明報報導，政府展開「港區國安法」宣傳，包括推出國安法答與問小冊子，稱協助公眾對立法「釋除誤解」。特首林鄭月娥也發短片，指中央推行港區國安法是「用心良苦」，是要維護「一國兩制」和保障港人的利益。她形容，近年出現的鼓吹「港獨」和分離主義的行為，以及過去一年的暴力破壞和接二連三破獲爆炸物品的案件，嚴重危害國家安全，稱「國家安全是每個地方的頭等大事」，呼籲各界支持。