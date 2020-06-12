「願榮光歸香港」被指是政治歌曲 港校園禁唱

香港商業電台報導，香港教育局長楊潤雄11日在該電台節目中指出，去年反送中抗爭代表性歌曲「願榮光歸香港」明顯是政治宣傳歌曲，雖然教育局難以說明哪一首歌不可在校園傳唱，但相信校方會知道。

「願榮光歸香港」（英語：Glory to Hong Kong），誕生於2019年香港反送中運動。歌曲在去年2019年8月底上傳至網路後，就在香港參與抗爭民眾間廣為流傳，甚至被部分人士封為是香港的「國歌」。

晴報報導，教育局局長楊潤雄10日發信予中小學，稱學生不應在校園內唱政治歌曲。香島中學疑有教師因早前容許學生奏唱「願榮光歸香港」，遭校方拒絕續約，校方11日發聲明，強調校董會按既定程序處理教師續約，包括教師的教育信念與學校辦學理念有否分歧，惟未正面交代事件。據了解，涉事學生並無受處分。

楊潤雄11日稱，學校內不應有政治宣傳活動，學生亦不應在學校作政治推廣，當局難逐一說明哪首歌不可在校園唱，認為學校會知道，但去年反修例事件期間出現的「願榮光歸香港」，則明顯是政治宣傳歌曲；出自描述法國大革命音樂劇的「孤星淚」，要視乎當時情況；而「熱愛基本法」則無問題，因並非政治宣傳，熱愛「基本法」亦是每個香港人應做的事。

早前社交網站流傳帖文，一名九龍塘香島中學音樂科主任李老師向師生發電郵，稱校長上月突向其表示來年不獲續約，而校董會早前曾認為其政治立場與校方不一致，因其未阻止學生在音樂考試中演奏「不恰當的歌曲」，據報正是「願榮光歸香港」。李老師稱，有提醒學生慎選歌曲，避免涉及社會議題，校方亦無明令禁止某類歌曲演奏而發指引。

新入職教師 須接受30小時培訓

教育局前日發文件稱，落實教師專業發展專責小組的建議，將要求新入職及現職中小學教師接受培訓，其中新入職教師要在3年內完成30小時由教育局提供的核心培訓課程。但小組成員張銳輝稱，小組當日僅提出方向建議，質疑當局「僭建」內容。

教協副會長、立法會議員葉建源質疑，以往師訓課程主要由學術機構提供，行政機關僅負責制定政策，未必有足夠專業提供培訓，將約見楊潤雄表達不滿。教聯會主席黃錦良認為合理，因社會人士對教師專業操守要求高，望透過培訓令教師彰顯專業。