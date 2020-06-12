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新聞評論／香港之變 3道謎題

世界日報 / 記者李春

自5月底中國人大作出決定「送禮」香港以來，圍繞港版國安法，高潮迭起。有說中國人大常委會6月議程，沒有列入港版國安法，北京續唱「堅定不移」論，港府仍喊「影響有限」論，國際上反對及制裁之聲仍此起彼伏，香港內部，繼續意見紛陳。

港版國安法對港人生活、對香港現行制度、對香港國地位，影響當然是極為重大，要不四任特首早就完成23條立法，香港也不會鬧出反送中運動來驚動全球，最後要北京「不惜一切代價」重塑香港。危局當頭，香港表忠心的多了，苦口而言者也多半話不多說，引香港不同界別三位高人的三道謎題，想要解影響到底大不大之謎，給大家掂量。

第一道謎題，是說香港誰最怕國安法，走了會影響香港的現在和未來嗎。建制說國安法來了，是肥佬黎、黃之鋒等人會跑。但另有研究說，香港的反對派不能走、香港的勇武不會走。目前有關調查確定移民動向的三成七受訪者，是中產階級，而這些中產五成以上，是準備或正在移民新加坡，由之而來第一筆帳，叫走資。

最近摩根大通預測，香港外籍人士賣掉港樓「班資回國」，香港物業市場恐怕會走資接近5000億港元（約645億美元）。而新加坡外匯存款4月暴升近400%，經濟學家指香港明顯是資金的來源地。如香港中產移民新加坡，走資可由人數算出。

第二道謎題，美國制裁香港，國際金融中心失色甚至熄燈是主流意見，但貿易影響大小有爭議。去年港產品輸美近37億港元，占港製產品出口7.7%，實在不足道。但重新算帳，香港其實是個轉口港，轉口貿易到美國，去年是3000億港元，而這些轉口的貨物多來自內地，誰受損？

第三道謎題，小粉紅一直高喊「人走島留」。香港要走和能走的，主要是中產或技能人才。香港財政收入三筆帳，即薪俸稅、利得稅、賣地收入。香港利得稅增收有限，現在無可賣，建制派建議中國填海給香港，那是要香港給錢買地，剩下大帳，是穩定的一年600多億港元薪俸稅。

香港薪俸稅高收入人士，收入低於百萬的人只繳了二成一稅、約130億港元，其餘八成是由年入超百萬港元的人繳的，3000位年薪超千萬港元的更繳了百億港元稅；這些人跟香港歲入，跟國際金融中心和商貿中心地位，息息相關。

港版國安法 全國人大

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