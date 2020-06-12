港持續動盪 英外相關切

英國外相拉布（Dominic Raab）11日對香港的持續動盪局勢表達深切關注，他也再度呼籲進行獨立調查以「重建信任」。

英國政府在提交給國會的「香港問題半年報告」中，對香港數個月來的動盪發出警告，並堅決反對中國推動制定「港版國安法」。這份報告的內容涵蓋2019年7月1日至12月31日的香港局勢發展。

拉布在推特發文稱：「局勢令人深感關切，這段期間發生的事件需要強大、獨立的調查以重建信任。」

香港去年經常爆發大規模示威並出現暴力情事，中國計畫繞過香港立法機構，要在當地實施國安法。英國政府指出，「港版國安法」違反1997年英國移交香港主權給中國所簽署的兩國協議，協議規定香港在50年內要維持一定程度的自由與自治。

拉布表示：「解決香港當前情勢的方法很清楚，各方必須在強大的獨立調查基礎上，進行對話與和解。」「香港政府不僅要承認動盪的經濟原因，還要承認香港人民對自由與價值的關切。」拉布還提到，解決香港動盪及根本原因的辦法必須來自香港，而不是由中國來做。

匯豐挺港版國安法 英政商界批討好中國

此外，總部位於英國倫敦的匯豐銀行將經營重心放在亞洲，近期發聲支持中國力倡、備受爭議的香港版國安法，在香港前殖民國英國引發政商界人士非議，分析師稱此舉顯然想奉承中國。

北京當局推動制定港版國安法引發爭議，批評人士擔憂此法將被用來打壓香港境內的異議人士。

由於大多數的跨國企業都不想捲入政治，匯豐銀行的決定與銀行界一貫立場相悖。匯豐亞太區行政總裁王冬勝已簽署支持港版國安法的請願書。此外，在倫敦上市的渣打集團也與北京站在同一邊。渣打集團的業務主要也是著重在亞洲。

英國前保守黨黨魁史密斯說，匯豐支持中國推動港版國安法是「嚴重錯誤」。最大反對黨工黨的主要國會議員南迪與陶茲致函匯豐與渣打，表達她們的疑慮。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師麥登說：「在英國掛牌上市的銀行站在中國那一邊，顯然他們想要奉承全球第二大經濟體。」

匯豐集團堅稱港版國安法有助於「穩定」香港局勢與「活絡」經濟。