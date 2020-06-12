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梁振英：美干預香港為己利 可隨時犧牲在港「幫兇」

世界日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導

中國全國政協副主席、香港前特首梁振英近期表示，美國的威脅與制裁並不可怕，並稱美方關心香港不是為了香港，也不是他們在香港的「幫兇」，這些人隨時可以被犧牲，美國的行動是為自身利益。

據香港中通社報導，梁振英近期受訪時談論「港版國安法」，他稱，香港作為國家的一部分，有一些全國性法律必須在香港實施。美國的威脅和制裁並不可怕，若美國有出位的舉措，最後受傷的會是它自己。

梁振英指出，不要低估北京解決香港問題的決心。香港此前沒有維護國家安全的法律，出現了一些「類恐怖主義」的活動，現在舉國上下都下了很大決心，要處理好香港在維護國家安全方面的漏洞，有一些全國性法律需要在香港實施。

針對國際上對「港版國安法」的意見，梁振英表示，英國與美國突然關心香港，這完全不是為了香港，更不是為了他們在香港的「馬仔」（即：幫兇）。香港一些政治人物，例如郭榮鏗、黃之鋒、黎智英、李柱銘等人，要求美方插手及干預香港事務，但這些人隨時都可以被犧牲，美國的行動完全是為了自身利益。

梁振英強調，美國的威脅和制裁不可怕，如果美方要對香港實施制裁，或在其他方面有出位的舉措，最後受傷的會是自身，「而英國更是可憐，現在已經無牌可打」。

港版國安法 全國人大

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