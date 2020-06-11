執行國安法 港警將設新部門 泛民：將引來濫權爭議

香港保安局長李家超稱，香港警察正在成立新部門，由警務處長指揮，就「港版國安法」執法，職責包括蒐集情報、調查和培訓人員，人員數量按需要設定。

香港政圈近日放出風聲，港版國安法的執行機制，不一定派出內地國安公安執法人員進香港執法。其後香港特首林鄭月娥9日說，港府已著手建立健全國安法執行機制。

李家超接受媒體訪問時說，港版國安法一開始實施，警察的新部門已可運作，設立初期會有一定數量人手，其後按需要增加，並探討加入其餘五個紀律部隊人員。香港警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源、人手及器材。

至於北京將在港設立的國安機關，李家超拒透露警方與有關機構如何合作，但指內地機構有更廣泛情報蒐集網路和更高分析水平，形容北京當局具備「直升機的視野」，有助香港了解全局。

港英年代有類似架構

曾任保安局長的行政會議成員葉劉淑儀說，港版國安法實施後，香港有需要成立「行政長官安全委員會」，加強情報蒐集，也可與軍方交換情報。她表示，港英年代也有類似架構，由港督、保安司、律政司及警務處處長組成，也有英軍的情報處合作，而澳門也成立國家安全委員會。

葉劉淑儀又說，如果設立「行政長官安全委員會」，可以不時演習，應對不同情況，例如應對大型災難或生化襲擊的演練，港英年代類似架構也不時演習，當時英軍也有參與。

民主黨立法會議員林卓廷質疑李家超香港執法部門可隨即執法的說法，指執法部門除了要有法例賦權，也要制定全套的執法規章及指引，執法人員也需時訓練，否則任由他們自行理解法律條文，會引來濫權爭議，難以理解李家超為何如此確定，新部門在港版國安法落實的第一日就能運作。

林卓廷認為，港版國安法未有具體條文，執法人員如何知道法例內容，也難以及時制訂工作指引、程序及限制等。他質疑，除非李家超早已掌握條例文本，否則只是在向北京表忠。

林卓廷又質疑，港版國安法實施後，香港當局會否採用內地的大規模監控方式，監控香港市民，又擔心監控市民所得的個人資料，會轉移到內地。