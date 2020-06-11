反送中扛1年換來港版國安法 承諾變調一國兩制還算數？

世界日報 / 本報記者羅印
北京治港政策顛覆性變動。 路透社
北京治港政策顛覆性變動。 路透社

就在香港反送中運動屆一周年之際，北京竟送來「港版國安法」賀禮，投下震撼彈，一時警民衝突再起，街頭上又可聞到跟去年一樣的瓦斯嗆鼻味。

北京承諾九七香港主權移交後的一國兩制、港人治港、高度自治，隨著一道道新決定和政策，逐步遭到腐蝕，也傷及香港穩定和繁榮。1997年以來香港社會發起多次大型抗爭和衝突，正是對走向「一國一制」的擔憂和吶喊。2003年，香港爆發抗議基本法23條國安立法的七一大遊行，50萬人上街頭。2014年9月，為爭取真普選，大批港人再度走上街頭。

2016年6月，因港府提出修訂逃犯條例草案，引發香港民眾擔憂修例一過，將為港人打開「送中」大門，北京將可透過港府之手，逮捕其認定的疑犯。「反送中」運動從去年6月掀起百萬人上街頭抗爭，五大訴求迄今港府僅同意撤回修例，反送中運動並未真正平息。

反送中火未熄 北京又火上澆油

反送中火還沒熄滅，北京卻又澆一桶油上來。5月28日中共全國人大表決通過港版國安法決定草案，中共將繞過香港立法會，直接立法，同時北京也將在香港設立國安機構。中共作法立刻使香港街頭又掀起示威抗爭，警民再爆衝突，中共也坦言，此舉正是受到反送中運動而作出決定。

由此引發的疑慮是，反送中扛了一年，換來的竟是中共直接為港立國安法，有港人想問，一國兩制還算數嗎？當年鄧小平名言「馬照跑、舞照跳，五十年不變」，今後馬還能跑、舞還能跳嗎？

朱鎔基：香港搞不好 北京有責

九七之後，香港頻掀社運，人心不安，令人回想2002年11月，時任中共總理朱鎔基訪港演說。他先肯定香港具獨特優勢，信任香港「可以自己管治好自己」。接著他更強調：「我總是不相信香港搞不好，如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？」

然而，香港現時情況確實引發國際關切，多國出手向北京施壓，甚至祭出制裁。5月29日，美總統川普宣布取消香港享有特殊待遇，包括關稅、引渡協議、軍民兩用科技輸出限制，也對中方官員提出制裁，並宣布禁止部分中國留學生簽證。

英相批陸：牴觸中英聯合聲明

曾殖民香港的英國也稱，已與情報共享網路「五眼聯盟」盟邦商議，討論若中方強推「港版國安法」引發港人出逃，五眼聯盟國家是否可能為港人敞開國門。英相強生還說，英國不會拋下港人。他直言，港版國安法與1984年「中英聯合聲明」規定北京需承擔的國際義務相牴觸，而這項聲明是在聯合國登記的具有法律約束力條約。

港版國安法引發港人疑懼，國際社會紛出手介入。中共在香港所作所為，影響的從來不只是大陸與香港關係，還連動兩岸與國際。此刻中共高層也許應重溫朱鎔基談話，反思香港主權移交20多年後，何現今日之局？

港版國安法 全國人大

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