教長禁師生罷課 議員：只許「唱好」立法？

香港教育局局長楊潤雄10日去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」，不應讓學生和老師參加罷課或校內政治活動，如有發現應立即勸止，若不聽勸喻，理應予以懲處。但此舉引來不少直疑聲浪。

香港01報導，教育界立法會議員葉建源表示，該信件的措辭非常強硬，質疑教育局只容許學校「唱好」港版國安法，不容許學生表達意見，認為此舉只會造成反效果，對楊潤雄的說法感失希望。

民建聯立法會議員張國鈞則表示，支持教育局的說法，他稱學生對政治未有全面清晰的理解，亦沒成熟的分析，故希望校長和老師能夠緊守崗位，不要將政治事件帶入校園。

張國鈞表示，香港有表達意見的自由，但如過去一年有人將政治帶入校園，令不少心智未成熟的學生受影響，甚至有初中學生走上街頭而被捕。他又指，國際學校有不少措施懲處學生，惟本地學校的處理手法相對較模糊。